Кому выгоден дефолт

Экономист Борис Кушнирук: Коломойский - не тот человек, что делает шаги необдуманно Фото: ariev.info

Хаос,который создаст дефолт в Украине, выгоден только Кремлю.

Об этом Gazeta.ua рассказал экономист Борис Кушнирук.

Накануне олигарх Игорь Коломойский посоветовал в Украине объявить дефолт, по примеру Греции.

"Греция имеет единую валюту с Евросоюзом. Это означает, что рядовые греки не почувствовали существенных проблем с падения курса. Евро от дефолта не пострадало. В 2000-х Одесса выпускала облигации на внешние рынки. А потом объявила дефолт. После того городу уже никто денег не давал. Но одесситы этого не почувствовали. Потому что гривна осталась стабильной, а инфляция колебалась в тех же пределах. Так и с Грецией. Для нас более показателен пример Аргентины. Но местная валюта там пострадала существенно. Люди потеряли в доходах", - объясняет экономист Борис Кушнирук.

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Экономист считает последствия дефолта будут слишком тяжелыми для Украины.

"Коломойский - не тот человек, что делает шаги необдуманно. В информационном пространстве уже появилось множество заказных статей, в которых эксперты говорят о пользе от дефолта. Кто-то за это платит. Осталось понять, кто выиграет. Последствия дефолта легко спрогнозировать: гарантированная девальвация гривны, инфляция, социально-экономический, позже и политический кризис в стране. Наличие этих составляющих являются ключевыми для российского вторжения. Главная цель оглашения дефолта - создать условия для хаоса, в котором заинтересован Кремль", - подчеркивает Кушнирук.

Для Украины нет никаких оснований для объявления дефолта. Об этом Gazeta.ua рассказал экономист Андрей Новак.