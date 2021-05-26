Кому вечер принесет успех и признание – прогноз астролога

Хорошо проветривайте спальню перед сном. Снять усталость поможет массаж стоп. Фото: pixabay.com

26 мая будет быстро набираться лишний вес. Сдерживайте аппетит. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Ходите в удобной обуви, - говорит астролог. - От комфорта ног зависит ваше самочувствие. Хорошо проветривайте спальню перед сном. Снять усталость поможет массаж стоп. Напомнят о себе проблемы с позвоночником. Избегайте падения на спину. В этот день не стоит учиться ездить на роликах или скейте. Трудно будет удержать равновесие. Не игнорируйте затяжного кашля. Вместо сиропов употребляйте больше теплой воды и гуляйте на свежем воздухе. Вечер принесет успех Львам, Девам и Водолеям".

Овен

Будут возникать симптомы дисбактериоза. Еда будет хуже перевариваться в кишечнике. Ешьте маленькими порциями, но чаще.

Телец

Обостряются болезни позвоночника. Следите за осанкой. Не поднимайте тяжелого. В случае необходимости носите корсет.

Близнецы

Откажитесь от дополнительной порции кофе. Выбирайте напитки из целебных трав. Позаботьтесь об укреплении иммунитета.

Рак

Предупреждайте приступы головной боли. Пересмотрите дневной режим. Не лишайте себя полноценного отдыха.

Лев

Берегитесь поражения электрическим током. Соблюдайте правила безопасности при работе с бытовой техникой.

Дева

Старайтесь очищать дыхательные пути от мокроты. Делайте ингаляции. Посетите сауну. Хорошо прогрейте организм.

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Весы

Начните утро с гимнастики на развитие гибкости суставов. Берегите колени от повторных травм. Надевайте защитное снаряжение во время занятий спортом.

Скорпион

Интенсивно будут откладываться соли в шейном отделе позвоночника. Начните курс лечебного массажа. Не допускайте прогрессирования остеохондроза.

Стрелец

Поддержите иммунитет. Возрастает опасность заболевания гриппом. Закаливание организма проводите крайне осторожно.

Козерог

Обеспечивайте условия для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы. Ведите активный образ жизни. Танцуйте.

Водолей

Больным вегето-сосудистой дистонией следует позаботиться о себе. Избегайте стрессовых ситуаций. Ищите повод для хорошего настроения.

Рыбы

Игнорировать боли в желудке не стоит. Уделите особое внимание питанию. Откажитесь от слишком острых блюд.

Узнайте первыми, чем удивит день с лунным затмением.