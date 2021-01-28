Кому стоит налегать на киви, чеснок и петрушку - медицинский гороскоп на 28 января

Не забывайте выпить стакан теплой воды перед завтраком. Это придаст сил на весь день, улучшит пищеварение и самочувствие. Фото: pixabay.com

28 января с осложнениями будет работать печень. Откажитесь от алкоголя и новых фармпрепаратов. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Обогатите свой рацион витаминами, - говорит астролог. - Козерогам и Девам стоит налегать на цитрусовые, Овнам, Весам и Стрельцам - на киви, чеснок и петрушку. Не пытайтесь преодолеть зимний авитаминоз таблетками. Лучше ешьте больше зелени. Прогулки и полноценный сон помогут забыть о головных болях. Не забывайте выпить стакан теплой воды перед завтраком. Это придаст сил на весь день, улучшит пищеварение и самочувствие".

Овен

Вы плохо будете чувствовать себя в душной атмосфере. Чаще проветривайте рабочее помещение. Избегайте пассивного курения.

Телец

Трудно будут проходить критические дни у женщин. Не стоит назначать на этот день операций. Будет усиливаться кровотечение. Плохо будут заживать швы.

Близнецы

Хорошее время для проведения профилактики заболеваний десен. Подберите себе новую зубную пасту. В случае появления кровотечения во время чистки зубов обратитесь к врачу.

Рак

Повышается внутричерепное давление. Чаще будет беспокоить головная боль. Не засиживайтесь допоздна на работе.

Лев

Уделите больше внимания личной гигиене. Остерегайтесь случайного заноса инфекции в организм. Пользуйтесь стерильным медицинским оборудованием.

Дева

Домашние животные могут проявлять повышенную агрессивность. Не стоит раздражать их. Берегите детей от нападения чужих кошек и собак.

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Весы

Будет возникать ощущение песка в глазах. Кладите успокаивающие компрессы на веки. Не лишайте себя полноценного отдыха.

Скорпион

Склонным к запорам людям следует избегать тяжелых блюд. Пейте чистую воду перед едой.

Стрелец

Проходить медицинское обследование в этот день не следует. Врачи могут ошибиться с диагнозами. Отложите начало курса физиотерапевтических процедур.

Козерог

Больным с сердечной недостаточностью следует позаботиться о себе. Возможно резкое ухудшение самочувствия. Не садитесь за руль.

Водолей

Есть тенденция к повышению артериального давления. Гипертоникам необходимо следить за самочувствием. Избегайте изнурительной физической работы.

Рыбы

Будет беспокоить чувство тяжести в желудке. Устройте себе постный день. Основу рациона должны составлять овощи и фрукты.

Астролог рассказала, что принесет этот день каждому знаку зодиака и кому надо использовать свой звездный час.