Кому следует отправляться в сауну и бассейн - медицинский гороскоп на 31 января

Напомнит о себе авитаминоз. Не ищите у себя новых диагнозов. Фото: pixabay.com

31 января уязвимыми будут зубы и кости. Остерегайтесь падения. Осторожно передвигайтесь обледенелыми улицами. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Ломкими будут ногти и волосы, - говорит астрологиня. - Напомнит о себе авитаминоз. Не ищите у себя новых диагнозов. Будет прогрессировать варикозное расширение вен. Отдыхайте, подняв ноги. Не переохлаждайте нижнюю часть тела. Может беспокоить головная и зубная боль. Расслабиться поможет теплая ванна. Овнам и Тельцам, Львам и Весам эти выходные лучше провести в бассейне или сауне".

Овен

Неудачные резкие движения могут привести к повреждению суставов. Будьте осторожны во время тренировок.

Телец

Старайтесь не переедать. Следите за своевременным опорожнением кишечника. Пейте чистую воду между приемами пищи.

Близнецы

Обращайтесь осторожно с огнеопасными веществами. Соблюдайте правила безопасности при использовании фейерверков.

Рак

Не отказывайте себе в полноценной половой жизни. Это один из природных рецептов поддержания гормонального баланса в организме.

Лев

Гастрономические эксперименты могут закончиться печально. Не изменяйте привычного рациона питания. Откажитесь от экзотических напитков.

Дева

Прогуляйтесь свежим воздухом. Расправьте плечи. Стимулируйте полноценную вентиляцию легких. Хорошо проветривайте комнату перед сном.

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Весы

Следите за своей осанкой. Время бороться со сколиозом. Начните утро с упражнений на укрепление мышц спины.

Скорпион

Посетите сауну. Контраст температур будет вызывать ощущение бодрости и омоложения.

Стрелец

В бассейн идти не следует. Переохлаждение из-за длительного пребывания в воде будет иметь негативные последствия. Отдых вечером испортится из-за появления признаков простуды.

Козерог

Позаботьтесь о полноценном сне. Переутомление может плохо отражаться на вашем лице. На свидании желательно выглядеть лучше.

Водолей

Избегайте длительного пребывания среди многочисленной толпы. Берегитесь заболевания вирусными инфекциями дыхательных путей.

Рыбы

Засиживаться допоздна за работой не следует. Утром следующего дня может беспокоить головная боль. Испортится настроение.

Астрологиня поразила гороскопом на выходные.