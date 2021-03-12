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суббота, 13 марта 2021 09:05

Кому следует быть особенно внимательным к самочувствию - медицинский гороскоп

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Кому следует быть особенно внимательным к самочувствию - медицинский гороскоп
Могут беспокоить боли в груди и спине. Не затягивайте с визитом к кардиологу. Фото: pixabay.com

13 марта старайтесь никуда не спешить. Нестабильность погодных условий не будет способствовать отдыху на природе. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Не поднимайте тяжелого, - говорит астрологиня. - Хорошо разогревайте тело во время тренировок. Поврежденные суставы фиксируйте эластичным бинтом. Возможно повторное травмирование. Особенно внимательными к своему самочувствию должны быть Львы, Стрельцы и Козероги. Могут беспокоить боли в груди и спине. Не затягивайте с визитом к кардиологу. У Весов и Скорпионов внимания требует система пищеварения".

Овен

Не стоит выбирать экстремальные виды отдыха. Лишний адреналин вам сейчас не нужен. Следите за работой сердца.

Телец

Не стоит посещать парикмахерскую. Особенно если вы собрались менять цвет волос. Они станут ломкими.

Близнецы

Ваш организм будет находиться в состоянии неустойчивого равновесия. Не стоит проводить над ним эксперименты. Особенно если речь идет о новом подходе к лечению.

Рак

Высыпания на теле будет свидетельствовать о появлении аллергической реакции.

Лев

Займитесь упражнениями на поддержание остроты зрения. Подберите себе очки и линзы. Читайте при полноценном дневном освещении.

Дева

Будет ощущаться улучшение самочувствия. Попытка избавиться от вредной привычки получится удачной. Ведите активный образ жизни.

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Весы

Остерегайтесь грибковой инфекции. Не используйте чужую обувь. Не ходите босиком в бассейне. Уделяйте больше внимания личной гигиене.

Скорпион

Чаще будут беспокоить судороги. Будьте осторожны на воде. Могут беспокоить симптомы невралгии. Не провоцируйте защемление нервных окончаний. Поднимать тяжести не следует.

Стрелец

Глаза будут требовать полноценного отдыха. Не проводите много времени за компьютером. Будет наблюдаться снижение остроты зрения.

Козерог

Контролируйте показатели артериального давления. Резкое его повышение может вызвать приступ стенокардии. Снижайте нагрузку во время тренировок.

Водолей

Займитесь упражнениями на развитие гибкости позвоночника. Старайтесь не засиживаться долго на одном месте. Боритесь с отложенными в суставах солями.

Рыбы

Время начать борьбу с лишним весом. Проведите разгрузочные дни. Голодать не следует. Больше времени проводите в тренажерном зале.

13 марта одиноким не стоит искать свою пару. Астрологиня объяснила, чем особый этот день.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
13
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