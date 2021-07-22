Кому повезет с прохладой, а где будет жара

В Тернополе и Ивано-Франковске 22 июля днем в пределах +22°С. Фото: pixabay.com

22 июля на восток и юг Украины придет похолодание. На западе и севере столбики термометров снова поползут вверх.

Осадки будут преобладать в некоторых западных областях, в Крыму, а также на крайнем востоке, сообщает "УНИАН".

В Киеве сегодня ожидается небольшая облачность. Температура воздуха днем будет достигать +24°С.

Во Львове в четверг пройдет небольшой дождь, будет преобладать небольшая облачность. Днем до +21°С.

В Луцке и Ровно - небольшая облачность, днем воздух прогреется до +25°С.

В Тернополе и Ивано-Франковске 22 июля днем в пределах +22°С, пройдет небольшой дождь.

В Хмельницком сегодня будет почти безоблачно, днем столбики термометров покажут +24°С.

В Черновцах в четверг ожидается сильный ливень и переменная облачность, днем до +23°С.

В Виннице сегодня будет небольшая облачность и температура в пределах +13...23°С.

В Житомире, Сумах, Черкассах и Кропивницком в четверг также ожидается небольшая облачность. Дневная температура составит +24°С.

В Полтаве температура воздуха сегодня составит +13...25°С, небольшая облачность.

В Одессе 22 июля - почти безоблачно, температура днем будет достигать отметки +28°С.

В Херсоне и Николаеве в четверг жара спадет до +27°С, небольшая облачность.

В Запорожье сегодня пройдет сильный ливень, температура днем составит +24°С.

В Харькове - небольшая облачность, температура днем до +25°С.

В Днепре температура днем составит +24°С, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг также небольшая облачность, дневная температура в пределах +14...22°С, пройдет небольшой дождь.

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