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вторник, 19 января 2021 10:07

Кому нельзя нырять в прорубь - медицинский прогноз на 19 января

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Кому нельзя нырять в прорубь - медицинский прогноз на 19 января
Желательно провести разгрузочный день. Фото: pixabay.com

19 января хорошо одевайтесь перед выходом на улицу. Остерегайтесь простуды. Она может давать тяжелые последствия. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Если планируете нырять в прорубь, откажитесь от алкоголя, - говорит астрологиня. - Пить водку в этот день не следует. Нельзя погружаться в ледяную воду, если у вас есть сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, простуда или грипп. Исключите из дневного рациона блюда, раздражающие слизистую кишечника. Обостряются язвенные процессы в желудке. Желательно провести разгрузочный день. Полезным будет голодания. Не допускайте обезвоживания организма. Будет беспокоить явления дисбактериоза. Еда хуже начнет перевариваться. Учтите это при приготовлении блюд".

Овен

Будет наблюдаться общая физическая слабость. Не допускайте чрезмерной перегрузки. Не увлекайтесь тонизирующими напитками

Телец

Может вернуться недолеченная простуда. Стимулируйте полноценное выделение мокроты. Обратитесь к советам народной медицины.

Близнецы

Походите вечером босыми. Сделайте перед сном теплые ванночки для ног. Через уход за ногами улучшится общее самочувствие.

Рак

Повышается ломкость волос и ногтей. Поддержите организм витаминами и минералами. Сделайте солевые ванны для рук.

Лев

Удалите из дневного рациона продукты, которые трудны для системы пищеварения. Склонным к запорам стоит проследить за своим питанием.

Дева

Смотрите под ноги во время передвижения. Берегитесь вывиха суставов нижних конечностей. Перед тренировкой фиксируйте их эластичным бинтом.

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Весы

Хорошо промывайте почки. Не провоцируйте появления застойных явлений в мочегонных путях. Уделите больше внимания личной гигиене.

Скорпион

Организм плохо будет противостоять внешней инфекции. Избегайте появления простуды. Насморк будет мешать сосредоточиться на работе.

Стрелец

Отложите эксперименты с новыми косметическими препаратами. Не занимайтесь самолечением. Есть риск появления аллергических реакций.

Козерог

Будьте разборчивы в интимных отношениях. Остерегайтесь инфекции, передающейся половым путем. Не используйте чужие гигиенические средства.

Водолей

Не принимайте фармпрепаратов для снижения веса. Найдите время на зарядку или тренировки. Приобретите абонемент на регулярное посещение бассейна после карантина.

Рыбы

Обостряются болезни сосудов. Ухудшается периферийное кровоснабжение. Могут мерзнуть конечности. Боритесь с гиподинамией.

С 18 по 24 января будет хорошо работать интуиция. Кому к ней точно стоит прислушаться.

Автор: Gazeta.ua
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