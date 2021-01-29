Кому легче будет похудеть - медицинский гороскоп на 30 января

Исключите сахар, выпечку и жирное мясо. Фото: pixabay.com

30 января чаще будут появляться одышка и быстрая утомляемость. Это свидетельствует о проблемах с эндокринной системой. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Поспите дольше, - говорит астрологиня. - Это улучшит самочувствие. Не игнорируйте боли в горле. Ангину придется лечить с помощью антибиотиков. В этот день опасно делать аборты. Трудно будет остановить кровотечение. Скорпионам и Стрельцам легко удастся похудеть. Пересмотрите свой рацион. Исключите сахар, выпечку и жирное мясо. Чаще будут возникать судороги, может появиться дрожь в руках. Попейте препараты с содержанием кальция".

Овен

Ваш организм будет находиться в состоянии неустойчивого равновесия. Не стоит проводить над ним эксперименты. Особенно если речь идет о новом подходе к лечению.

Телец

Остерегайтесь заражения кишечной инфекцией. Подвергайте термической обработке продукты. Не пейте воду из открытых источников. Чаще мойте руки.

Близнецы

Не стоит выбирать экстремальные виды отдыха. Лишний адреналин вам сейчас не нужен. Следите за работой сердца.

Рак

Отдыхайте на свежем воздухе. Отправляйтесь на прогулку в парк. Полезной будет утренняя пробежка или прогулка в парке.

Лев

Отмените сеансы физиотерапии. Не стоит идти в солярий. Любые искусственные процедуры негативно будут влиять на самочувствие.

Дева

Избегайте аварийных ситуаций на дорогах. Осторожно обращайтесь с острыми предметами. Есть опасность травмирования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Салаты из микрозелени и смузи из пророщенной пшеницы - как это будет влиять на наше здоровье 29 января

Весы

Замедляются обменные процессы в организме. Это нехорошо отразится на виду вашей кожи. Подкармливайте руки и лица масками и кремами.

Скорпион

Вы хорошо будете чувствовать себя после водных процедур. Принимайте утром прохладный душ. Сходите в бассейн. Много пейте.

Стрелец

Можно начать борьбу с лишним весом. Ваши усилия не будут напрасными. Только не стоит доходить до истощения из-за голодовки.

Козерог

Напомнит о себе дискинезия желчегонных путей. Откажитесь от жирных блюд. Могут начать движение камни в желчном пузыре. Немедленно обратитесь к врачу.

Водолей

Больным гипертонией желательно не допускать физических перегрузок. Не провоцируйте приступов стенокардии. Возможно появление носового кровотечения.

Рыбы

Хорошо обрабатывайте раненую поверхность. Избегайте заражение крови. Делать аборты нельзя.

Астрологиня сделала гороскоп на выходные и рассказала, какие знаки станут богаче и счастливее.