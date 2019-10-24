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четверг, 24 октября 2019 15:37

Кому больше всего и меньше всего верят украинцы - соцопрос

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Кому больше всего и меньше всего верят украинцы - соцопрос
Больше всего украинцы доверяют волонтерам (69%), ветеранам АТО (67%), президенту (66%) и армии (65%) Фото: Укрінформ

Огласили данные опроса, проведенного 19-22 октября Социологической группой "Рейтинг".

Больше всего украинцы доверяют волонтерам (69%), ветеранам АТО (67%), президенту (66%) и армии (65%). Высоким уровнем доверия пользуется церковь (56%), пишет Ліга.Новости.

Общественным организациям доверяют 48% опрошенных, городским и сельским головам - 47%, Нацгвардии - 46%, правительству - 45%, Верховной Раде -44%, местным СМИ - 43%, общенациональным СМИ - 42%, СБУ - 38%, областным госадминистрациям - 32%.

Другим институциям, скорее, не доверяют, чем доверяют. Полиции не доверяют 49%, доверяют - 31%, погранслужбе - 41% и 23% соответственно, ГБР - 41% и 23%, налоговым органам - 50% и 20%, таможенным органам - 51% и 19%, НАБУ - 49% и 17%, Нацагенству по вопросам предотвращения коррупции - 48% и 15%.

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Наибольшее недоверие вызывают органы прокуратуры (62%) и суды (66%). Доверяют им лишь 14-15% опрошенных.

Большинство украинцев выражают высокое доверие структурам в составе Министерства внутренних дел Украины, сообщает сайт МВД со ссылкой на данные социологического исследования центра Разумкова. Согласно данным соцопроса, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) имеет самое большое доверие граждан среди органов системы МВД - 64,2% (уровень доверия к спасателям увеличился на 3% по сравнению с предыдущим опросом, который проводился в феврале 2019-го).

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Дата
24
октября

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