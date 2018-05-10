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четверг, 10 мая 2018 13:03

Компенсация за оккупацию Крыма составляет триллион долларов - эксперт

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Компенсация за оккупацию Крыма составляет триллион долларов - эксперт
Александр Хара: пока не завершилась оккупация полуострова трудно будет привлечь Российскую федерацию к ответственности. Фото: UkrMedia

Компенсация за оккупацию Крыма может достигать триллиона долларов.

Маловероятно, что Россия выплатит компенсацию 18 украинским компаниям за оккупацию Крыма, как постановил суд в Гааге. С точки зрения россиян, Крым - их территория. Никаких обязательств по отношению к Украине они не признают.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua сказал эксперт-международник Александр Хара.

"РФ демонтировали из системы международного права. Ранее решения европейских судов были выше, чем российское законодательство. Сейчас все наоборот. С политической точки зрения, Путин никогда не пойдет на возмещение, потому что таким образом признает факт оккупации.
Но Украина может получить эти деньги. Есть возможность через суды демократических стран арестовывать российское имущество в Европе. Его много. Так можно компенсировать потери", - отмечает он.

За четыре года около $250 млрд прямых инвестиций вывели из РФ, отмечает эксперт.

"Санкции отрицательно действуют на российскую экономику. Россия не является правовым участником международной жизни. Отказ России от уплаты компенсации будет еще одной каплей, которая доказывает, что РФ - нечестный партнер.
Пока не завершилась оккупация полуострова, трудно будет привлечь Российскую федерацию к ответственности и реально заставить выплатить компенсацию. Факт такого решения Гаагского суда является положительным прецедентом. Дальнейшее развитие процесса зависит от инициативы украинской стороны", - объясняет Александр Хара.

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Общая сумма компенсации за 4 года оккупации полуострова, по разным оценкам, может составлять до триллиона долларов, говорит международник.

"Мы должны учитывать не только имущество и предприятия, которые там находятся. Кроме этого есть еще недополученная прибыль, невозможность пользоваться имуществом. С переселением людей эта сумма также связана. Если украинцы переехали из Крыма на материковую часть государства, они тут устраивают свою жизнь. А это тоже расходы. Относительно государства, то надо учитывать землю, на которой незаконно строят какие-то сооружения. Больше всего - залежи газа, которые мы могли использовать и не покупать его. Если подсчитать все эти факторы за четыре года, то сумма получится большая. И с каждым годом она увеличивается", - добавляет эксперт.

Международный суд в Гааге обязал Россию выплатить компенсацию украинским компаниям за аннексию Крыма. Сумма должна составлять 159 миллионов долларов.
В постановлении суда говорится, что Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.
Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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10
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