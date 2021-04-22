Компании могут записаться на коллективную Covid-прививку: как это сделать

 
Ексклюзивы
1/5
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 387
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
Просмотров: 567
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
Просмотров: 846
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
Просмотров: 216
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 396
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
Просмотров: 2358
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
6 Просмотров: 13086
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 963
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Просмотров: 486
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 1170
Фото
Все фото
5
7
10
4
5
&quot;Работала на фирме, где собралось три поколения семьи&quot; - украинка рассказала, как переехала в Неаполь
"Работала на фирме, где собралось три поколения семьи" - украинка рассказала, как переехала в Неаполь
В Ужгороде начали цвести сакуры - невероятные фото
В Ужгороде начали цвести сакуры - невероятные фото
35 лет Чернобыльской катастрофы: стартовала особенная выставка под открытым небом
35 лет Чернобыльской катастрофы: стартовала особенная выставка под открытым небом
SOCIS опубликовал свежий президентский рейтинг
SOCIS опубликовал свежий президентский рейтинг
Дожди и заморозки: синоптики обновили прогноз до конца апреля
Дожди и заморозки: синоптики обновили прогноз до конца апреля
Видео
Все видео
Антенну из Чернобыльской зоны внесли в реестр памятников Украины
Антенну из Чернобыльской зоны внесли в реестр памятников Украины
Россияне хотят бомбить Ростов. Ищут повод для вторжения - Стерненко
Россияне хотят бомбить Ростов. Ищут повод для вторжения - Стерненко
Церковный праздник 20 апреля - что сегодня отмечают
Церковный праздник 20 апреля - что сегодня отмечают
What is Ukraine: новое видео блогера покоряет сеть
What is Ukraine: новое видео блогера покоряет сеть
Столичные нарушители: как наказывают посетителей и владельцев кафе
Столичные нарушители: как наказывают посетителей и владельцев кафе
Интервью
1/5
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 387
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 396
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Просмотров: 693
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
6 Просмотров: 13086
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
1 Просмотров: 423
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 апреля 2021
Просмотров: 378
Містичний Дімаров
"А хтось продає книжки Анатолія Дімарова?" – у фейсбучній групі "Книжкова барахолка" – ажіотаж. Після виходу серіалу "І будуть люди" за ...
четверг, 22 апреля 2021 11:22

Компании могут записаться на коллективную Covid-прививку: как это сделать

  Комментировать
Компании могут записаться на коллективную Covid-прививку: как это сделать
Чтобы записаться на коллективную прививку можно оставить заявку через контакт-центр. Фото: pixabay.com

Организованные коллективы в Украине, в штате которых более 50 желающих вакцинироваться, могут подать заявку на коллективную прививку против Covid-19.

Украинские компании уже могут записаться в очередь на прививки, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. Такая вакцинация будет проводиться, если у мобильной бригады будет достаточное количество вакцин.

"Важно, что за один день бригада может сделать ориентировочно сто прививок. Поэтому учитывайте это при подаче заявок", - сказал он.

Если на предприятии менее 50 человек в штате, которые хотят сделать прививку, Минздрав советует работникам записываться в лист ожидания вакцинации индивидуально.

Чтобы записаться на коллективную прививку можно оставить заявку через контакт-центр по номеру: 0 800 60 20 19.

Для записи необходимо выполнить ряд условий:

- определить ответственное контактное лицо по вопросам вакцинации;

- составить поименные списки желающих вакцинироваться;

- обеспечить помещение для вакцинации и медицинского наблюдения после вакцинации согласно требованиям Минздрава;

- обеспечить соблюдение санитарных норм и наличие средств защиты в месте вакцинации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Pfizer начали подделывать: фальшивую вакцину обнаружили в двух странах

Назвали категории украинцев, которых на вакцинацию против Covid-19 будут регистрировать работодатели. Речь о: работниках сферы здравоохранения, образования, социальной сферы, работниках или постояльцах интернатов, домов для престарелых, военнослужащих, а также сотрудниках структур госбезопасности.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Компании могут записаться на коллективную Covid-прививку: как это сделать». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
апреля

Заработала украинская радиостанция

Самое читаемое
Самая популярная блогер Украины обнажила зону бикини для мужского глянца
Самая популярная блогер Украины обнажила зону бикини для мужского глянца
7
 Просмотров: 10908
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
 1 Просмотров: 8595
Женщина отпугнула мастеров по ремонту своими интимными фото
Женщина отпугнула мастеров по ремонту своими интимными фото Просмотров: 7209
Тела сжигают в парках. Крематории переполнены из-за стремительного распространения коронавируса
Тела сжигают в парках. Крематории переполнены из-за стремительного распространения коронавируса
4
 Просмотров: 6975
Заброшенная техника и больные дети - показали фото последствий Чернобыльской катастрофы
Заброшенная техника и больные дети - показали фото последствий Чернобыльской катастрофы
10
 Просмотров: 4635
Общество
Журнал "Країна": Чем стал Чернобыль для Украины. 35 лет после аварии
Журнал "Країна": Чем стал Чернобыль для Украины. 35 лет после аварии
 Просмотров: 9
Заработала украинская радиостанция
Заработала украинская радиостанция
 Просмотров: 45
Антенну из Чернобыльской зоны внесли в реестр памятников Украины
Антенну из Чернобыльской зоны внесли в реестр памятников Украины
 Просмотров: 117
Ветер и заморозки: погода не порадует в ближайшие дни
Ветер и заморозки: погода не порадует в ближайшие дни Просмотров: 171
"Атошники подпитывают коррупцию, против которой проливали кровь" - правозащитница
"Атошники подпитывают коррупцию, против которой проливали кровь" - правозащитница
 Просмотров: 378
Больше всего комментируют
4
В ПАСЕ не разрешили продемонстрировать украинский флаг с передовой
4
"Сиквел сериала" - бывший секретарь СНБО о действиях Зеленского
4
Никто не аплодирует: как прошло два года президентства Зеленского
2
Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса"
1
Отмывали в лужах и сражались за количество: как в СССР сдавали бутылки - фото
Голосов: 56017
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть