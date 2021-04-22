Компании могут записаться на коллективную Covid-прививку: как это сделать

Чтобы записаться на коллективную прививку можно оставить заявку через контакт-центр. Фото: pixabay.com

Организованные коллективы в Украине, в штате которых более 50 желающих вакцинироваться, могут подать заявку на коллективную прививку против Covid-19.

Украинские компании уже могут записаться в очередь на прививки, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. Такая вакцинация будет проводиться, если у мобильной бригады будет достаточное количество вакцин.

"Важно, что за один день бригада может сделать ориентировочно сто прививок. Поэтому учитывайте это при подаче заявок", - сказал он.

Если на предприятии менее 50 человек в штате, которые хотят сделать прививку, Минздрав советует работникам записываться в лист ожидания вакцинации индивидуально.

Чтобы записаться на коллективную прививку можно оставить заявку через контакт-центр по номеру: 0 800 60 20 19.

Для записи необходимо выполнить ряд условий:

- определить ответственное контактное лицо по вопросам вакцинации;

- составить поименные списки желающих вакцинироваться;

- обеспечить помещение для вакцинации и медицинского наблюдения после вакцинации согласно требованиям Минздрава;

- обеспечить соблюдение санитарных норм и наличие средств защиты в месте вакцинации.

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Назвали категории украинцев, которых на вакцинацию против Covid-19 будут регистрировать работодатели. Речь о: работниках сферы здравоохранения, образования, социальной сферы, работниках или постояльцах интернатов, домов для престарелых, военнослужащих, а также сотрудниках структур госбезопасности.