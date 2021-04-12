Кого на Covid-вакцинацию будут регистрировать работодатели

Назвали категории украинцев, которых на вакцинацию против Covid-19 будут регистрировать работодатели. Речь о: работниках сферы здравоохранения, образования, социальной сферы, работниках или постояльцах интернатов, домов для престарелых, военнослужащих, а также сотрудниках структур госбезопасности.

Сейчас вакцинируют медиков, военных на фронте, соцработников, священнослужителей и людей старше 80 лет.

"Если вы есть в перечне - о записи в очередь или же регистрации на прививку позаботится ваш работодатель", - отметили в Минздраве.

В Минздраве также описали алгоритм записи для работодателей:

1. Региональные координаторы по вакцинации информируют управленцев каждой сферы, включая руководителей учреждений, о начале вакцинации конкретной целевой группы и обращаются с просьбой о формировании списков;

2. Руководители учреждений передают эти списки региональному координатору по вакцинации;

3. Руководители учреждений готовят помещение для вакцинации и договариваются с региональным координатором день и время визита мобильной бригады;

4. В назначенный день и время проводят вакцинацию по списку;

5. Для регистрации в электронной системе здравоохранения важно не забыть взять с собой на вакцинацию копию о подписании декларации или паспорт с идентификационным кодом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько украинцев привили от Covid-19 за минувшие сутки

В Министерстве здравоохранения рассказали, какими могут быть карантинные ограничения на Пасху. Праздник может пройти онлайн.