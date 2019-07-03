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среда, 03 июля 2019 17:21

Комитет ВР поддерживает кастрацию педофилов

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Комитет ВР поддерживает кастрацию педофилов
Статистика свидетельствует, что почти 60% педофилов в детстве сами становились жертвами сексуального надругательства. Фото: korupciya.com

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов решил рекомендовать парламенту принять вполне закон об ужесточении наказания за сексуальные преступления против детей.

Решение приняли сегодня, 3 июля, сообщил народный депутат Мустафа Найем в Facebook.

"Рассмотрение законопроекта стало возможным, в том числе, благодаря петиции, которая собрала более 30 тыс. подписей. Спасибо всем за поддержку. Теперь осталось дождаться решения в зале", - написал Найем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Педофил? Получи химическую кастрацию - в правительстве требуют принять закон

В Украине ежегодно появляется около 400 жертв половых преступлений. Один из самых резонансных случаев - исчезновение 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области. Девочку искали долго и нашли мертвой в выгребной яме соседа. Злоумышленник похитил девушку, сильно избил у себя дома и убил. Местные жители были шокированы и пытались совершить самосуд над подозреваемым. Следствие не исключает изнасилования.

Из регионов с периодичностью поступают страшные сообщения о насилии над детьми. Национальная полиция выступает за ужесточение наказаний за такие преступления и просит парламент одобрить законопроект о создании реестра педофилов и их химическую кастрацию. Авторы предлагают увеличить меру наказания до минимальных 20 лет заключения за преступления полового характера против детей и создать полузакрытый реестр педофилов, чтобы не допустить их к работе в детских учреждениях. Это будет электронная база со всеми данными о таких лицах - историей преступления, месту жительства и работы. Доступ к реестру будут иметь правоохранительные органы и Минюст, а право на получение информации дадут руководителям детских учреждений.

Также предлагается химическая кастрация. Только после отбытия половины срока злоумышленник по собственному желанию после судебной экспертизы и с разрешения суда сможет пройти курс терапии. Лечение начинают за решеткой и продолжают под надзором полиции и медиков уже на свободе.

Статистика свидетельствует, что почти 60% педофилов в детстве сами становились жертвами сексуального надругательства. Психиатры отмечают важность именно медикаментозного лечения, ведь только заключения проблемы не решает - 70% педофилов после выхода на свободу вновь насилуют детей.

Химическую кастрацию применяют в США, Канаде, Израиле и странах Европы и видят результат. Например, в Великобритании количество повторных случаев с 40% уменьшилось до 5%, а в Германии - с 80% до 3%.

Петиция о защите детей от сексуального насилия, которая была создана 27 мая, собрала необходимые 25 тыс. подписей. В ближайшее время ее рассмотрит Верховная Рада. Соответствующий документ размещен на сайте парламента.

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Дата
03
июля

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