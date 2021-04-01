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пятница, 02 апреля 2021 00:07

Комендантский час вводить не планируется - министр

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Комендантский час вводить не планируется - министр
Степанов рассказал о комендантском часе. Фото: Укринформ

В Министерстве здравоохранения не обсуждают введение в Украине комендантского часа из-за карантина.

"Введение комендантского часа, если говорить даже чисто юридически, возможно, только если на территории страны будет введено чрезвычайное положение. Там есть соответствующий механизм введения этого чрезвычайного положения, согласование, соответственно, Верховной Радой, утверждение президентом, после чего могут быть введены такие меры", – заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

Действующие карантинные ограничения приносят результаты.

"У нас сейчас 11 областей находятся в адаптивном карантине. Исходя из ситуации, которая у нас есть, из нашей стратегии, вы можете видеть эффективность нашего плана адаптивного карантина, поскольку вирус развивается по регионам, областям. Сначала была Ивано-Франковская область, Черновицкая область, затем начали присоединяться другие области, но в то же время стабилизируется ситуация в первых двух", – сказал глава Минздрава.

По его словам, все, что нужно украинцам, – соблюдать те карантинные меры, которые есть.

"Когда в Киеве красный уровень эпидбезопасности и одновременно проходят ярмарки – это недопустимо", – добавил он.

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Тем временем, Украина подписала контракты на поставку 22 млн доз COVID-вакцин.

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