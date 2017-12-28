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четверг, 28 декабря 2017 18:17

Командиром российского фрегата стал украинский капитан-предатель

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  Командиром нового фрегата ВМФ России "Адмирал Макаров" стал капитан второго ранга Григорий Бреев, который предал Украину весной 2014 года
Командиром нового фрегата ВМФ России "Адмирал Макаров" стал капитан второго ранга Григорий Бреев, который предал Украину весной 2014 года

Командиром нового фрегата ВМФ России "Адмирал Макаров" стал капитан второго ранга Григорий Бреев, который предал Украину весной 2014 года.

Бреев участвовал в церемонии поднятия флага на корабле, передает "Думская".

"Макаров" включен в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота РФ с базированием в оккупированном Севастополе.

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Справка: Бреев родился 31 января 1979 года в поселке Кирнасовка Винницкой области. С 1996 года служил в Вооруженных силах Украины. Окончил Академию военно-морских сил имени Нахимова. Командовал корвет "Луцк" и "Тернополь". Последняя должность в ВМСУ - заместитель командира Севастопольского военно-морской базы. В марте 2014 года предал присягу народу Украины и переметнулся к русским.

Трое выпускников Харьковского национального университета гражданской защиты начали работать в так называемом "Министерстве чрезвычайных дел" террористической ДНР. Новыми сотрудниками "МЧС" ДНР сали Евгений Овчинников, Александр Волошин и Юлия Кримжанивська, сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

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