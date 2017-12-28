Командиром российского фрегата стал украинский капитан-предатель

Командиром нового фрегата ВМФ России "Адмирал Макаров" стал капитан второго ранга Григорий Бреев, который предал Украину весной 2014 года

Командиром нового фрегата ВМФ России "Адмирал Макаров" стал капитан второго ранга Григорий Бреев, который предал Украину весной 2014 года.

Бреев участвовал в церемонии поднятия флага на корабле, передает "Думская".

"Макаров" включен в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота РФ с базированием в оккупированном Севастополе.

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Справка: Бреев родился 31 января 1979 года в поселке Кирнасовка Винницкой области. С 1996 года служил в Вооруженных силах Украины. Окончил Академию военно-морских сил имени Нахимова. Командовал корвет "Луцк" и "Тернополь". Последняя должность в ВМСУ - заместитель командира Севастопольского военно-морской базы. В марте 2014 года предал присягу народу Украины и переметнулся к русским.

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