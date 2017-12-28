Командиром российского фрегата стал украинский капитан-предатель

Командиром нового фрегата ВМФ России "Адмирал Макаров" стал капитан второго ранга Григорий Бреев, который предал Украину весной 2014 года.
Бреев участвовал в церемонии поднятия флага на корабле, передает "Думская".
"Макаров" включен в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота РФ с базированием в оккупированном Севастополе.
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Справка: Бреев родился 31 января 1979 года в поселке Кирнасовка Винницкой области. С 1996 года служил в Вооруженных силах Украины. Окончил Академию военно-морских сил имени Нахимова. Командовал корвет "Луцк" и "Тернополь". Последняя должность в ВМСУ - заместитель командира Севастопольского военно-морской базы. В марте 2014 года предал присягу народу Украины и переметнулся к русским.
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