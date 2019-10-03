Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству

Поправка в закон "О рынке электроэнергии" позволила покупать по двусторонним договорам электроэнергию в странах, не являющихся членами Европейского Энергетического Союза. До этого Украина четыре года не импортировала электричество из России. Фото: ЗИК

Раньше у нас действовал запрет на покупку электроэнергии из России и Беларуси. После принятия поправки в законодательство она исчезла.

Говорит Gazeta.ua эксперт по энергетике Юрий Корольчук.

"Нафтогаз" начал покупать энергию в Беларуси настолько быстро, что создается впечатление о лоббизме со стороны Геруса.

Скорее всего, был факт сговора со стороны крупных компаний, а Герус просто выступил представителем их интересов. Ведь покупать электроэнергию в России или Беларуси дешевле где-то на 30 процентов, чем производить ее в Украине. Это идет в разрез с государственными интересами и потребителями, потому что делает украинскую электрическую отрасль заточенной на импорт. Производя электроэнергию у нас, мы поддерживали национального производителя, формировали рабочие места, налоги, социальную стабильность. "Нафтогаз" как государственная компания должен заниматься именно приоритетами Украины. Однако они поставили финансовую выгоду выше", - объясняет эксперт.

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Импорт начала компания "Юнайтед Энерджи". Она всегда больше ассоциировалась с российским рынком, считает Юрий Корольчук.

"Она была прокладкой, через которую группа "Приват" Игоря Коломойского гнала газ с Укрнафты на "Днепроазот". Сейчас ее будут использовать для поставок электроэнергии из России в Украину. Сейчас сложилась ситуация, когда Коломоський с помощью своего лоббиста Геруса выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса. В этом вопросе есть политический и экономический аспекты. Если общей линией государства мы выбираем уменьшение энергетической зависимости от РФ, ее надо придерживаться во всех направлениях. Сейчас в газовой сфере "Нафтогаз" демонстративно отвергает покупку газа в России, однако не брезгует электроэнергией. Если же ставим в приоритете экономический аспект, надо всюду убрать запреты. Но это будет играть на руку крупным предприятиям и вредить государству", - добавляет эксперт.

Украина с 1 октября снова поставляет электроэнергию из России. Импорт начала компания "Юнайтед Энерджи". Осуществить это позволило измененное законодательство. Верховная Рада 18 сентября приняла поправку, предложенную депутатом от "Слуги народа" Андреем Герус, в закон "О рынке электроэнергии".