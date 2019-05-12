Коломойский дал совет Зеленскому

Коломойский - Зеленскому: "Не торопись!"

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский дал личный совет новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"После инаугурации — не торопись, надо осмотреться, вжиться в обстановку, новую среду, понять вообще, куда ты попал, что ты должен делать и к чему ты стремишься. Предвыборная кампания закончилась, началась серьезная работа. Я бы такой совет дал: не торопись. Торопись не спеша", - заявил Коломойский в интервью российским СМИ.

Также олигарх сообщил о возможном прибытии в Украину на инаугурацию нового президента Зеленского.

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"Если пригласят. Это же не я выбираю. Это новый президент должен пригласить. Если пригласит, я буду. Если не пригласят, не буду", - уточнил Коломойский.

Владимир Зеленский победил на выборах и станет шестым президентом Украины. До 3 июня должна состояться его инаугурация. Победитель выборов предлагает провести ее 19 мая - в День памяти жертв политических репрессий.