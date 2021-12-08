Коломойский больше не член наблюдательной рады "1+1"

Бенефициарный владелец "1+1" Игорь Коломойский больше не является членом наблюдательного совета канала.

Об этом сообщает "Детектор Медиа".

Национальный совет по телевидению и радиовещанию переоформил пять лицензий ООО "ТРК "Студии 1+1".

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Такое решение приняли на заседании 8 декабря.

5 марта США ввели санкции против Коломойского. Ему и семье запретили въезд в страну. После этого Офис президента Украины заявил о деолигархизации.

Состояние Игоря Коломойского оценивают в $1,8 млрд.