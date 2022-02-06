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воскресенье, 06 февраля 2022 22:26

"Кололи запрещены препараты, морили голодом" - Луценко раскрыл подробности задержания Чауса

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&quot;Кололи запрещены препараты, морили голодом&quot; - Луценко раскрыл подробности задержания Чауса
Дело Чауса суд слушает с конца ноября. Фото: УНИАН

Обнародование интервью экс-судьи Николая Чауса должно состояться на этой неделе.

Об этом в эфире "Хард с Влащенко" заявил бывший генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, Чаус расскажет, что с ним произошло после его вывоза из Молдовы в Украину.

"Он расскажет кто его похищал. А собственно украинская разведка. Кто его колол специальными препаратами. Кто его морил голодом. Как он спал несколько недель с мешком на голове"- сказал Луценко.

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Экс-генпрокурор заявил, что это произошло с целью дать показания против пятого президента Украины Петра Порошенка.

"Требование было одно - дать показания на Порошенко", - отметил он.

Николая Чауса уличили на взятке детективы НАБУ в августе 2016-го. Верховная Рада разрешила его арестовать, однако Чаус скрылся из Украины. Был в международном розыске. Впоследствии его задержали в Молдове, но не выдали Украину. Позже экс-судью нашли в Винницкой области. По данным СМИ, его поначалу задержала полиция. Позже туда приехали работники СБУ и вывезли бывшего судью в неизвестном направлении. Затем НАБУ задержало Чауса во время визита в больницу "Феофания". Чаус заявил, что его похитили с целью убийства и он скрылся, пройдя 50 км пешком. А потом добровольно сдался СБУ.

19 января обвиняемый Чаус начал в суде речь. В ней упомянул фамилии бывшего заместителя председателя Днепропетровской ОГА Геннадия Корбана, мэра Днепра Бориса Филатова, партию "Укроп", пятого президента Петра Порошенко и его соратника экснардепа Александра Грановского, курировавшего вопросы судов во времена прошлой власти.

1 февраля Чаусу изменили меру пресечения. Ему назначили 717 900 грн залога. Раньше он находился под круглосуточным домашним арестом, назначенным ему в августе прошлого года.

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Дата
06
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