Коллективная травма из-за пандемии Covid-19 будет более болезненной, чем через Вторую мировую вийну- ВОЗ

 
Ексклюзивы
1/5
Бросить работу и пуститься в долгие странствия по силам не каждому европейцу
Бросить работу и пуститься в долгие странствия по силам не каждому европейцу
Просмотров: 90
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
Просмотров: 918
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Просмотров: 1179
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 558
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Просмотров: 1305
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Просмотров: 1944
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Просмотров: 477
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
3 Просмотров: 3600
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
1 Просмотров: 891
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 1324
Фото
Все фото
7
4
7
3
3
На Закарпатье зацвели шафраны - атмосферные фото
На Закарпатье зацвели шафраны - атмосферные фото
Показали, как выглядит оккупированный Донецк
Показали, как выглядит оккупированный Донецк
&quot;Заборонено приймати ванну після десятої вечора&quot; – українка про життя в Швейцарії
"Заборонено приймати ванну після десятої вечора" – українка про життя в Швейцарії
Действуют новые правила перевозки детей в авто - что нужно знать
Действуют новые правила перевозки детей в авто - что нужно знать
Дело Стерненка-Демчука: как в суде объяснили бюсты вождей коммунизма у дома коллеги
Дело Стерненка-Демчука: как в суде объяснили бюсты вождей коммунизма у дома коллеги
Видео
Все видео
По улице города бродил страус
По улице города бродил страус
Что происходит с вашим багажем после паспортного контроля. Как выбить компенсацию за его потерю
Что происходит с вашим багажем после паспортного контроля. Как выбить компенсацию за его потерю
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Степанов в прямом эфире вакцинировался индийским препаратом от коронавируса
Степанов в прямом эфире вакцинировался индийским препаратом от коронавируса
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Интервью
1/5
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Просмотров: 306
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Просмотров: 342
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 558
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
1 Просмотров: 288
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
2 Просмотров: 1044
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
05 марта 2021
Просмотров: 351
Бамбуковий гай
Щороку з настанням весни мені щось відкривається. Якісь приховані знання про себе, пульсуюча правда, що не лише ріже очі, а й змушує переоцінити все ...
суббота, 06 марта 2021 23:39

Коллективная травма из-за пандемии Covid-19 будет более болезненной, чем через Вторую мировую вийну- ВОЗ

  Комментировать
Коллективная травма из-за пандемии Covid-19 будет более болезненной, чем через Вторую мировую вийну- ВОЗ
В ВОЗ сообщили последствия пандемии коронавируса. Фото: Reuters

Травма после пандемии коронавируса для человечества будет масштабнее, чем после Второй мировой войны

Последствия пандемии будут далеко идущими, считает гендиректор ВОЗ Тедрос Гебреисус, пишет издание Xinhua.

"Из-за того, что Вторая мировая война затронула много людей, мир пережил массовую травму. Теперь же с пандемией Covid-19 с большим масштабом, еще больше людей пострадало, почти весь мир", - сказал генеральный директор ВОЗ.

Cтраны должны это предусмотреть и уже начать подготовку к возможным последствиям пандемии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обновили мировую статистику заражений Covid-19

Впервые вспышка коронавируса в китайском городе Ухань была зафиксирована 12 декабря 2019 года. Первыми о случаях заболевания за пределами Китая заявили власти Японии, Таиланда и Южной Кореи. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса, а уже 11 марта - пандемию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Коллективная травма из-за пандемии Covid-19 будет более болезненной, чем через Вторую мировую вийну- ВОЗ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
марта

Сыгран первый матч чемпионата Украины по футболу

Изобрели лучшее лекарство от жара

В городе объявили охоту на крыс

Из-за халатности перевернулся паром и погибли 188 человек

Самое читаемое
Окончила жизнь суицидом обладательница самой большой груди в мире
Окончила жизнь суицидом обладательница самой большой груди в мире
7
 Просмотров: 22680
Крокодил проглотил 8-летнего ребенка
Крокодил проглотил 8-летнего ребенка Просмотров: 12123
Коронавирус связан с группой крови - ученые
Коронавирус связан с группой крови - ученые Просмотров: 10989
Актриса в чулках и голые модели. Какими фото щеголяют звезды
Актриса в чулках и голые модели. Какими фото щеголяют звезды
5
 Просмотров: 10818
Гороскоп на 6-7 марта: чем порадуют первые выходные весны
Гороскоп на 6-7 марта: чем порадуют первые выходные весны
 Просмотров: 7641
Общество
Смертельное ДТП в Польше: домой возвращаются 24 украинца
Смертельное ДТП в Польше: домой возвращаются 24 украинца Просмотров: 405
Эвакуация людей из "красной зоны". Укрзализныця запускает спецрейсы
Эвакуация людей из "красной зоны". Укрзализныця запускает спецрейсы Просмотров: 477
Британия будет строить для Украины ракетные катера
Британия будет строить для Украины ракетные катера 1 Просмотров: 288
Вселенський патріарх Варфоломій відвідає Київ
Вселенський патріарх Варфоломій відвідає Київ Просмотров: 297
Что отличает украинцев от русских и европейцев
Что отличает украинцев от русских и европейцев
 1 Просмотров: 585
Больше всего комментируют
6
Зеленский готов бросить вызов олигархам - Мендель
3
За решением суда по поводу Стерненко могут стоять заказчики - Данилов
3
Зеленский поблагодарил США
3
В "Слуге народа" прокомментировали санкции против Коломойского
1
Доллар и евро падают третий день подряд
Голосов: 55471
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть