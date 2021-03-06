Коллективная травма из-за пандемии Covid-19 будет более болезненной, чем через Вторую мировую вийну- ВОЗ

В ВОЗ сообщили последствия пандемии коронавируса. Фото: Reuters

Травма после пандемии коронавируса для человечества будет масштабнее, чем после Второй мировой войны

Последствия пандемии будут далеко идущими, считает гендиректор ВОЗ Тедрос Гебреисус, пишет издание Xinhua.

"Из-за того, что Вторая мировая война затронула много людей, мир пережил массовую травму. Теперь же с пандемией Covid-19 с большим масштабом, еще больше людей пострадало, почти весь мир", - сказал генеральный директор ВОЗ.

Cтраны должны это предусмотреть и уже начать подготовку к возможным последствиям пандемии.

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Впервые вспышка коронавируса в китайском городе Ухань была зафиксирована 12 декабря 2019 года. Первыми о случаях заболевания за пределами Китая заявили власти Японии, Таиланда и Южной Кореи. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса, а уже 11 марта - пандемию.