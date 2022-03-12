Коллективная победа или коллективное поражение – депутат Европарламента о путях завершения войны

Петрас Ауштрявічюс.

Украину посетили депутаты Европарламента от пяти стран: Литвы, Германии, Румынии, Словакии и Испании.

Они встретились с украинскими парламентариями и представителями Львовской ВГА.

"Мы не можем не реагировать на такие жертвы среди мирного населения, которые проходят в 21 веке в центре Европы. Есть два пути завершить эту войну: коллективная победа или коллективное поражение", - сказал депутат Европарламента от Литвы Петрас Ауштрявичюс

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В литовском Вильнюсе улицу, ведущую в российское посольство, переименовали в Героев Украины. Возле посольства РФ установили таблички с названием улицы на двух языках – литовском и украинском Литва поддерживает Украину. Волонтеры по организации Blue/Yellow собрали €17 млн помощи в поддержку украинским военным. Литовцы жертвуют также другим неправительственным организациям, собирающим помощь для беженцев и украинцев, пострадавших от войны с Россией.