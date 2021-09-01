Количество заболевших украинцев растет: свежая Covid-статистика

За последние сутки в Украине выявили 2075 новых больных коронавирусом. Из них детей – 153, медработников – 52.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (268), Харьковской (177), Донецкой (139), Черновицкой (128) и Львовской (121) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 288 371 человек. Умерли 53 833 пациента, из них 44 – за последние сутки. Выздоровели 2 208 865 человек, за последние сутки – 925, сообщает Минздрав.
Лаборатории сделали 63 401 тест на Covid-19. Из них методом ПЦР – 28 140, ИФА – 8 159. Также сделали 27 102 экспресс-теста на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 12 млн ПЦР-тестирований.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 268 случаев;
Винницкая область - 34 случая;
Волынская область - 35 случаев;
Днепропетровская область - 108 случаев;
Донецкая область - 139 случаев;
Житомирская область - 63 случая;
Закарпатская область - 24 случая;
Запорожская область - 58 случаев;
Ивано-Франковская область - 81 случай;
Киевская область - 70 случаев;
Кировоградская область - 15 случаев;
Луганская область - 115 случаев;
Львовская область - 121 случай;
Николаевская область - 33 случая;
Одесская область - 103 случая;
Полтавская область - 28 случаев;
Ровенская область - 65 случаев;
Сумская область - 43 случая;
Тернопольская область - 73 случая;
Харьковская область - 177 случаев;
Херсонская область - 120 случаев;
Хмельницкая область - 93 случая;
Черкасская область - 49 случаев;
Черновицкая область - 128 случаев;
Черниговская область - 32 случая.
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В случае ухудшения эпидситуации в стране начнет действовать адаптивный карантин. В Украине во время жесткого карантина позволят работать тем учреждениям, в которых вакцинируется более 80% персонала. Торгово-развлекательные центры будут работать по специальной системе. Допускать в учреждения планируют только вакцинированных клиентов и потребителей.
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