Количество заболевших украинцев растет: свежая Covid-статистика

Всего в Украине провели более 12 млн ПЦР-тестирований. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 2075 новых больных коронавирусом. Из них детей – 153, медработников – 52.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (268), Харьковской (177), Донецкой (139), Черновицкой (128) и Львовской (121) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 288 371 человек. Умерли 53 833 пациента, из них 44 – за последние сутки. Выздоровели 2 208 865 человек, за последние сутки – 925, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 63 401 тест на Covid-19. Из них методом ПЦР – 28 140, ИФА – 8 159. Также сделали 27 102 экспресс-теста на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 12 млн ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 268 случаев;

Винницкая область - 34 случая;

Волынская область - 35 случаев;

Днепропетровская область - 108 случаев;

Донецкая область - 139 случаев;

Житомирская область - 63 случая;

Закарпатская область - 24 случая;

Запорожская область - 58 случаев;

Ивано-Франковская область - 81 случай;

Киевская область - 70 случаев;

Кировоградская область - 15 случаев;

Луганская область - 115 случаев;

Львовская область - 121 случай;

Николаевская область - 33 случая;

Одесская область - 103 случая;

Полтавская область - 28 случаев;

Ровенская область - 65 случаев;

Сумская область - 43 случая;

Тернопольская область - 73 случая;

Харьковская область - 177 случаев;

Херсонская область - 120 случаев;

Хмельницкая область - 93 случая;

Черкасская область - 49 случаев;

Черновицкая область - 128 случаев;

Черниговская область - 32 случая.

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В случае ухудшения эпидситуации в стране начнет действовать адаптивный карантин. В Украине во время жесткого карантина позволят работать тем учреждениям, в которых вакцинируется более 80% персонала. Торгово-развлекательные центры будут работать по специальной системе. Допускать в учреждения планируют только вакцинированных клиентов и потребителей.