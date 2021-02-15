Количество случаев заболевания коронавирусом уменьшается - ВОЗ

Больных коронавирусом становится меньше. Фото: Reuters

Количество новых заражений коронавируса Covid-19 во всем мире снижается пятую неделю подряд.

"На прошлой неделе было выявлено самое низкое недельное количество случаев с октября", - заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреесус на брифинге.

Недельное количество новых случаев заражения сократилось почти наполовину по сравнению с показателями 4 января 2021.

"Это показывает, что простые меры здравоохранения работают, даже учитывая присутствие разновидностей вируса", - сообщил глава ВОЗ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему украинцы не хотят вакцинироваться от Covid-19

С начала пандемии в мире коронавируса заразились более 109 млн человек, более 2,4 млн умерли.