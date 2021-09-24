Количество Covid-больных в Украине за сутки превысило 9 тыс.

Всего в Украине провели более 12,6 млн ПЦР-тестирований. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 9058 новых больных коронавирусом. Из них детей – 849, медработников – 137.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (948), Днепропетровской (889), Львовской (715), Одесской (622) и Донецкой (602) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 379 483 лица. Умерли 55 424 пациента, из них 140 – за последние сутки. Выздоровели 2 240 388 человек, за последние сутки – 2415, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 82 181 тест на Covid-19. Из них методом ПЦР – 40 578, ИФА – 10 574. Также сделали 31 029 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 12,6 млн ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 465 случаев;

Винницкая область - 147 случаев;

Волынская область - 184 случая;

Днепропетровская область - 889 случаев;

Донецкая область - 602 случая;

Житомирская область - 223 случая;

Закарпатская область - 73 случая;

Запорожская область - 431 случай;

Ивано-Франковская область - 200 случаев;

Киевская область - 409 случаев;

Кировоградская область - 38 случаев;

Луганская область - 291 случай;

Львовская область - 715 случаев;

Николаевская область - 205 случаев;

Одесская область - 622 случая;

Полтавская область - 153 случая;

Ровенская область - 259 случаев;

Сумская область - 297 случаев;

Тернопольская область - 301 случай;

Харьковская область - 948 случаев;

Херсонская область - 330 случаев;

Хмельницкая область - 343 случая;

Черкасская область - 310 случаев;

Черновицкая область - 406 случаев;

Черниговская область - 217 случаев.

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В профильных больницах Харькова не хватает мест для больных коронавирусом. Поэтому Харьковский городской совет предложил вернуть в реестр таких больниц еще два медицинских учреждения. В частности роддом. В медучреждениях Харькова 770 коек для Covid-пациентов.