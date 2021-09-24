Количество Covid-больных в Украине за сутки превысило 9 тыс.

 
Ексклюзивы
1/5
"Начало авторитаризма" - Зеленский демонстративно укрепляет власть
"Начало авторитаризма" - Зеленский демонстративно укрепляет власть
2 Просмотров: 675
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
Просмотров: 369
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
Просмотров: 576
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
Просмотров: 2403
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Просмотров: 1566
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просмотров: 414
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
Просмотров: 387
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
4 Просмотров: 6615
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
1 Просмотров: 567
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Просмотров: 576
Фото
Все фото
8
5
5
5
11
24 сентября день ангела у владельцев очень популярных имен
24 сентября день ангела у владельцев очень популярных имен
&quot;Правда вырывается из-под земли&quot; - как строят Мемориал жертв Голодомора
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
Украина эвакуировала из Афганистана еще 100 человек
Украина эвакуировала из Афганистана еще 100 человек
В Черновицкой области выпал первый снег
В Черновицкой области выпал первый снег
В Украине стартовали масштабные учения с натовцами: фото
В Украине стартовали масштабные учения с натовцами: фото
Видео
Все видео
"Трясло с гулом, подобного в жизни не слышала" - сети об утреннем землетрясении
"Трясло с гулом, подобного в жизни не слышала" - сети об утреннем землетрясении
По оккупированному Донецку бегают дикие кабаны
По оккупированному Донецку бегают дикие кабаны
Креативный украинец насмешил людей самодельной маской
Креативный украинец насмешил людей самодельной маской
В Чернобыльскую зону возвращаются крупные хищники. Кадры из фотоловушек
В Чернобыльскую зону возвращаются крупные хищники. Кадры из фотоловушек
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
Интервью
1/5
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
1 Просмотров: 477
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 702
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2610
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1269
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 783
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 сентября 2021
Просмотров: 315
Мова ненависті
— Ніколи не сердься, коли тебе ображають несправедливо. За ненависть і злобу приходить покарання, — повчала мене колись знайома ...
пятница, 24 сентября 2021 08:31

Количество Covid-больных в Украине за сутки превысило 9 тыс.

  Комментировать
Количество Covid-больных в Украине за сутки превысило 9 тыс.
Всего в Украине провели более 12,6 млн ПЦР-тестирований. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 9058 новых больных коронавирусом. Из них детей – 849, медработников – 137.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (948), Днепропетровской (889), Львовской (715), Одесской (622) и Донецкой (602) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 379 483 лица. Умерли 55 424 пациента, из них 140 – за последние сутки. Выздоровели 2 240 388 человек, за последние сутки – 2415, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 82 181 тест на Covid-19. Из них методом ПЦР – 40 578, ИФА – 10 574. Также сделали 31 029 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 12,6 млн ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 465 случаев;
Винницкая область - 147 случаев;
Волынская область - 184 случая;
Днепропетровская область - 889 случаев;
Донецкая область - 602 случая;
Житомирская область - 223 случая;
Закарпатская область - 73 случая;
Запорожская область - 431 случай;
Ивано-Франковская область - 200 случаев;
Киевская область - 409 случаев;
Кировоградская область - 38 случаев;
Луганская область - 291 случай;
Львовская область - 715 случаев;
Николаевская область - 205 случаев;
Одесская область - 622 случая;
Полтавская область - 153 случая;
Ровенская область - 259 случаев;
Сумская область - 297 случаев;
Тернопольская область - 301 случай;
Харьковская область - 948 случаев;
Херсонская область - 330 случаев;
Хмельницкая область - 343 случая;
Черкасская область - 310 случаев;
Черновицкая область - 406 случаев;
Черниговская область - 217 случаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минздраве назвали условие снятия весной карантинных ограничений

В профильных больницах Харькова не хватает мест для больных коронавирусом. Поэтому Харьковский городской совет предложил вернуть в реестр таких больниц еще два медицинских учреждения. В частности роддом. В медучреждениях Харькова 770 коек для Covid-пациентов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Количество Covid-больных в Украине за сутки превысило 9 тыс.». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
сентября

Задушили руководителя Киевоблэнерго

В небо поднялся первый дирижабль

Самое читаемое
&quot;Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому&quot; - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
21
 4 Просмотров: 6615
Сняли нижнее белье и прикрывались руками: Меган Фокс и Кортни Кардашьян взбудоражили сеть эротическими фото
Сняли нижнее белье и прикрывались руками: Меган Фокс и Кортни Кардашьян взбудоражили сеть эротическими фото
10
 Просмотров: 6363
Как жили в Индии при британском господстве - подборка фото
Как жили в Индии при британском господстве - подборка фото
20
 Просмотров: 4140
Дочь Бейсингер и Болдуина показала тело с растяжками и целлюлитом
Дочь Бейсингер и Болдуина показала тело с растяжками и целлюлитом
9
 Просмотров: 4077
Выпустили не менее 10 пуль: показали обстрелянное авто помощника Зеленского
Выпустили не менее 10 пуль: показали обстрелянное авто помощника Зеленского
7
 Просмотров: 3366
Общество
Потепление принесет в Украину дожди и ливни
Потепление принесет в Украину дожди и ливни Просмотров: 243
Гороскоп на 24 сентября: чем и кого порадует последняя пятница месяца
Гороскоп на 24 сентября: чем и кого порадует последняя пятница месяца
 Просмотров: 297
Народные приметы 24 сентября - сегодня устраивают капустные вечеринки
Народные приметы 24 сентября - сегодня устраивают капустные вечеринки Просмотров: 171
Церковный праздник 24 сентября - сегодня вспоминаем грешную святую
Церковный праздник 24 сентября - сегодня вспоминаем грешную святую Просмотров: 378
24 сентября день ангела у владельцев очень популярных имен
24 сентября день ангела у владельцев очень популярных имен
8
 Просмотров: 207
Больше всего комментируют
7
Под Киевом стреляли в авто первого помощника Зеленского
6
Зеленский: Олигархической ветви власти в Украине больше не будет
4
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
2
В Трускавец со "слугами" поедут правительство и президент
2
Покушение на Шефира: появились кадры с места обстрела машины
Голосов: 57154
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть