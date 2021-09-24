Количество Covid-больных в Украине за сутки превысило 9 тыс.

За последние сутки в Украине обнаружили 9058 новых больных коронавирусом. Из них детей – 849, медработников – 137.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (948), Днепропетровской (889), Львовской (715), Одесской (622) и Донецкой (602) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 379 483 лица. Умерли 55 424 пациента, из них 140 – за последние сутки. Выздоровели 2 240 388 человек, за последние сутки – 2415, сообщает Минздрав.
Лаборатории сделали 82 181 тест на Covid-19. Из них методом ПЦР – 40 578, ИФА – 10 574. Также сделали 31 029 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 12,6 млн ПЦР-тестирований.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 465 случаев;
Винницкая область - 147 случаев;
Волынская область - 184 случая;
Днепропетровская область - 889 случаев;
Донецкая область - 602 случая;
Житомирская область - 223 случая;
Закарпатская область - 73 случая;
Запорожская область - 431 случай;
Ивано-Франковская область - 200 случаев;
Киевская область - 409 случаев;
Кировоградская область - 38 случаев;
Луганская область - 291 случай;
Львовская область - 715 случаев;
Николаевская область - 205 случаев;
Одесская область - 622 случая;
Полтавская область - 153 случая;
Ровенская область - 259 случаев;
Сумская область - 297 случаев;
Тернопольская область - 301 случай;
Харьковская область - 948 случаев;
Херсонская область - 330 случаев;
Хмельницкая область - 343 случая;
Черкасская область - 310 случаев;
Черновицкая область - 406 случаев;
Черниговская область - 217 случаев.
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В профильных больницах Харькова не хватает мест для больных коронавирусом. Поэтому Харьковский городской совет предложил вернуть в реестр таких больниц еще два медицинских учреждения. В частности роддом. В медучреждениях Харькова 770 коек для Covid-пациентов.
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