Количество больных Covid-19 растет

В Украине за время пандемии на коронавирус заболели более 2,2 млн человек. Фото: t.me/KyivCityOfficial

В Украине по состоянию на утро 14 августа зафиксировано 1353 новых подтвержденных случаев коронавируса. Это на 90 больше, чем за предыдущие сутки. В частности, заболели 99 детей и 33 медработника.

В течение суток от Covid-19 умер 21 пациент, еще 791 человек выздоровел, сообщили в Минздраве.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (198), Харьковской (138), Днепропетровской (117), Донецкой (98) и Одесской (81) областях.

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Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 198 случаев;

Винницкая область - 17 случаев;

Волынская область - 11 случаев;

Днепропетровская область - 117 случаев;

Донецкая область - 98 случаев;

Житомирская область - 32 случая;

Закарпатская область - 15 случаев;

Запорожская область - 77 случаев;

Ивано-Франковская область - 45 случаев;

Киевская область - 60 случаев;

Кировоградская область - 6 случаев;

Луганская область - 40 случаев;

Львовская область - 72 случая;

Николаевская область - 21 случай;

Одесская область - 81 случай;

Полтавская область - 30 случаев;

Ровенская область - 25 случаев;

Сумская область - 33 случая;

Тернопольская область - 36 случаев;

Харьковская область - 138 случаев;

Херсонская область - 52 случая;

Хмельницкая область - 57 случаев;

Черкасская область - 32 случая;

Черновицкая область - 29 случаев;

Черниговская область - 31 случай.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 265 217 человек. Выздоровели - 2 196 589 человек. Умерли - 53 238 пациентов.

Три медицинские препарата тестирует Всемирная организация здравоохранения для лечения коронавируса. Препаратами артесунат, иматиниб и инфликсимаб уже лечат другие болезни. Артесунат, например, используют для лечения тяжелых форм малярии, иматиниб - некоторых форм рака, инфликсимаб - заболевание иммунной системы, например болезнь Крона и ревматоидный артрит. Изучать препараты будут на платформе сети Solidarity PLUS, объединяющей тысячи исследователей из более 600 больниц в 52 странах-членах ВОЗ. Тестировать лекарства будут на больных коронавирусом.