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суббота, 14 августа 2021 09:25

Количество больных Covid-19 растет

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Количество больных Covid-19 растет
В Украине за время пандемии на коронавирус заболели более 2,2 млн человек. Фото: t.me/KyivCityOfficial

В Украине по состоянию на утро 14 августа зафиксировано 1353 новых подтвержденных случаев коронавируса. Это на 90 больше, чем за предыдущие сутки. В частности, заболели 99 детей и 33 медработника.

В течение суток от Covid-19 умер 21 пациент, еще 791 человек выздоровел, сообщили в Минздраве.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (198), Харьковской (138), Днепропетровской (117), Донецкой (98) и Одесской (81) областях.

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Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 198 случаев;
Винницкая область - 17 случаев;
Волынская область - 11 случаев;
Днепропетровская область - 117 случаев;
Донецкая область - 98 случаев;
Житомирская область - 32 случая;
Закарпатская область - 15 случаев;
Запорожская область - 77 случаев;
Ивано-Франковская область - 45 случаев;
Киевская область - 60 случаев;
Кировоградская область - 6 случаев;
Луганская область - 40 случаев;
Львовская область - 72 случая;
Николаевская область - 21 случай;
Одесская область - 81 случай;
Полтавская область - 30 случаев;
Ровенская область - 25 случаев;
Сумская область - 33 случая;
Тернопольская область - 36 случаев;
Харьковская область - 138 случаев;
Херсонская область - 52 случая;
Хмельницкая область - 57 случаев;
Черкасская область - 32 случая;
Черновицкая область - 29 случаев;
Черниговская область - 31 случай.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 265 217 человек. Выздоровели - 2 196 589 человек. Умерли - 53 238 пациентов.

Три медицинские препарата тестирует Всемирная организация здравоохранения для лечения коронавируса. Препаратами артесунат, иматиниб и инфликсимаб уже лечат другие болезни. Артесунат, например, используют для лечения тяжелых форм малярии, иматиниб - некоторых форм рака, инфликсимаб - заболевание иммунной системы, например болезнь Крона и ревматоидный артрит. Изучать препараты будут на платформе сети Solidarity PLUS, объединяющей тысячи исследователей из более 600 больниц в 52 странах-членах ВОЗ. Тестировать лекарства будут на больных коронавирусом.

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