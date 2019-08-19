Количество беженцев в мире побило рекорд – ООН

Более 70 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома в прошлом году Фото: EPA-EFE

В 2018 году количество людей, бежавших от войн, конфликтов и преследования побило все рекорды с момента окончания Второй мировой войны. Сегодня насчитывается более 70 миллионов беженцев.

Такие данные обнародовали в ежегодном докладе о глобальных тенденциях Агентства ООН по делам беженцев.

"По подсчетам, более 70 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома в прошлом году", - отмечают в организации.

Основными горячими точками остаются Сирия, Афганистан, Йемен, Центральноафриканская Республика, Демократическая Республика Конго и Нигерия. Больше всего беженцев именно из этих стран.

В прошлом году были убиты или ранены около 12 nsczx детей. Больше всего - в Афганистане (3062), Сирии (1854) и Йемене.

В организации прогнозируют, что количество людей, которые бегут от войн и конфликтов, в 2019 году будет больше предыдущего года.

Такую тенденцию в ООН связывают с увеличением потока беженцев из Эфиопии, вызванным межэтническим конфликтом, а также из Венесуэлы - на фоне экономического коллапса, который привел к недостатку основных продуктов и лекарств в стране.

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В конце 2017 года 68,5 миллиона человек по всему миру были вынуждено перемещены в результате насилия или преследования. Всего за последние 20 лет количество перемещенных лиц в мире удвоилось и сейчас превышает население Таиланда.