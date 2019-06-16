Кольченко в российской тюрьме посетила мать

Политзаключенного Кольченко посетила мать. Фото: Рravda.com

К незаконно осужденному в России украинскому политзаключенному Александру Кольченко пустили мать.

Лариса Кольченко в течении трех суток находилась в колонии в Копейске Челябинской области России. Об этом в Facebook сообщила племянница Кольченко Анастасия.

"10 июня мама Саши вышла из колонии после долгосрочного свидания, которое длилось трое суток. Это их пятая встреча в неволе. Последнее долгосрочное свидание состоялось в июле 2018 года. Саша чувствует себя хорошо, как всегда, ни на что не жалуется. Очень ждал этой встречи, чтобы вспомнить вкус домашней еды, приготовленной руками мамы. Российские СМИ практически не читает, кроме "Новой газеты", с которой и сейчас вырезают и закрашивают статьи из "запрещенной информации", - рассказала Анастасия.

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Она отметила, что Александр "как всегда, задает множество вопросов о семье, друзьях, ситуации в мире, а точнее об Украине и Крыме".

"Когда потеплело, стал чаще ходить на прогулки, играть в волейбол и просто ходить в спортзал. Вместе с адвокатом собирается писать ходатайство об изменении режима содержания. Также передает всем привет и просит писать письма!", - говорится в сообщении.

Проходит 5-й год с начала заключения российскими оккупантами анархиста Александра Кольченко. 2014-го он, Олег Сенцов, Геннадий Афанасьев Алексей Черний приняли решение противостоять аннексии Крыма.