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вторник, 12 мая 2020 09:56

Кого будут бесплатно тестировать на коронавирус

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Кого будут бесплатно тестировать на коронавирус
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, кого будут тестировать на коронавирус бесплатно. Фото: https://www.facebook.com/

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов 12 мая на брифинге рассказал, кого будут бесплатно тестировать на коронавирус тестами полимеразной цепной реакции (ПЦР).

В первую очередь это люди, у которых есть симптомы коронавирусной болезни, лица, контактировавшие с больным, все медицинские работники, работающие с больными Covid-19 (тестируются раз в 5 дней), работники Нацполиции и Национальной гвардии, имеющие большой риск относительно заражения, больные пневмонией, независимо от течения болезни и симптоматики.

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Министр отметил, что ПЦР-тестирование, проведенное по собственному желанию без указанных рекомендаций, не является бесплатным.

"Если у человека нет симптомов коронавируса, кроме того, он не является контактным лицом с больным, а проведение теста является исключительно желанием, то у нас это не предусмотрено алгоритмом относительно бесплатного тестирования", - пояснил глава министерства.

Мужчины более уязвимы к инфицированию коронавирусом, чем женщины. Все дело в специфическом ферменте легких, который помогает вирусу проникнуть внутрь организма, утверждают ученые.

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