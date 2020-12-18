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пятница, 18 декабря 2020 10:32

Когда ждать зимнего солнцестояния 2020 года

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Когда ждать зимнего солнцестояния 2020 года
Зимнее солнцестояние происходит ежегодно, когда Солнце достигает наибольшего южного склонения - 23,4 градуса. Фото: pixabay

Когда Солнце находится на самом угловом расстоянии от небесного экватора, то в этот момент происходит зимнее солнцестояние.

Это самый короткий день в году, а ночь самая длинная. Высота Солнца над горизонтом в момент зимнего солнцестояния минимальная, пишет "Новое время".

Зимнее солнцестояние происходит ежегодно, когда Солнце достигает наибольшего южного склонения - 23,4°. Это означает, что солнцестояние происходит, когда Северный полюс отклонен дальше от Солнца. В зависимости от календаря зимнее солнцестояние происходит 21 или 22 декабря в Северном полушарии и 20 или 21 июня в Южном полушарии. 2020-го для Украины точное время этого события - 12:02 по Киеву 21 декабря.

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Явление продолжается лишь краткий момент времени, поэтому для дня, когда происходит зимнее солнцестояние, используют другие названия, например "короткий день". И действительно - 21 декабря в Киеве Солнце взойдет в 7:56, а зайдет - через 8 ч., в 15:56. В разных культурах это событие воспринималось по-разному, но в большинстве народов оно расценивалась как возрождение. Так, у славян праздник называли Коляда, а у германских народов - Йоль.

В честь солнцестояния в древнем мире люди построили ряд памятников. В качестве примера можно привести Ньюгрэйндж, огромную гробницу каменного века, построенную в ирландской сельской местности где 3,2 тыс. году до н. э., примерно за 1 тыс. лет до Стоунхенджа. Тоннель, обращенный к востоку, ведет к главной камере, где, возможно, когда-то были размещены мертвецы. Небольшое окно пускает в камеру свет в день солнцестояния в течение 17 мин. В Древнем Египте Карнакский храм был построен в соответствии с зимним солнцестоянием в Луксоре более 4 тыс. лет назад. Подобные здания можно увидеть в Ангкор-Ват в Камбодже и Мачу-Пикчу в Перу.

Некоторые древние традиции празднования солнцестояния живы и до сих пор. Иранский фестиваль Ялда отмечает день, когда родился Митра, ангел света. Традиция была принята в религии зороастрийцев и ее до сих пор соблюдают. Китайский фестиваль Дунчжи отмечает момент, когда зимняя тьма начинает меняться светом, семьи ждут этого момента за столом с традиционными угощениями.

Если в этом году было 7 затмений, то 2021-го их ожидаем 4. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова. По словам Максимовой, 2020 года трудно было что-то контролировать.

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Дата
18
декабря

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