Сколько затмений будет в следующем году и как они повлияют на каждого из нас

26 мая будем иметь полное Лунное затмение, 10 июня - частичное Солнечное. Фото: pixabay.com

Если в этом году было 7 затмений, то 2021-го их ожидаем 4. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"26 мая будем иметь полное Лунное затмение, 10 июня - частичное Солнечное, - говорит астрологиня. - 19 ноября ожидаем частичное Лунное, а 4 декабря - тотальное Солнечное".

По словам Максимовой, в 2020 году трудно было что-то контролировать.

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"Большинство ситуаций решались фатально, особенно во время коридоров затмений, - говорит Елена Максимова. - Повлиять или что-то изменить никто не мог. Сейчас все в наших руках. То, что придумаем и сделаем своими руками, то и получим. Не будет на кого перекладывать вину.То, что заработаем этого года, будем потреблять следующие 29 лет. У нас есть возможность заложить хороший фундамент на будущее".

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