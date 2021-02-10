Когда ждать похолодания

В четверг в столице прогнозируют снег и налипание мокрого снега. Фото: pixabay.com

Завтра южный циклон снова усложнит погоду в большинстве областей Украины.

О мокром снеге, ледяном дожде, налипании мокрого снега, гололедице и порывистом ветре сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В Запорожье, Донецкой области и в Крыму, а также в большинстве районов Херсонщины 11 февраля без существенных осадков. В течение дня ожидается температура воздуха -4...+3°С, на севере и северо-западе местами до -4...7°С, в южной части +5...10°С, в Крыму до +12...14°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: И метель, и дождливо: погода испытывает украинцев

В четверг в столице прогнозируют снег и налипание мокрого снега, на дорогах и тротуарах гололед. Ночью термометры покажут -7...9°С, днем -2...4°С.

12 февраля циклон Volker еще будет гулять по стране, а уже 13 февраля придет существенное похолодание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Непогода атакует: грузовики не пропускают, столичный транспорт курсирует без графика

В этом году на февраль в Украине выпадает 8 официальных выходных. Традиционно в этом месяце отмечают такие большие религиозные праздники, как Сретение Господне, Святителя Григория Богослова и Собор трех святителей.