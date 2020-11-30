Когда Венецианская комиссия даст заключение по КСУ

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства после его принятия. Фото: pinterest.com

Венецианская комиссия планирует дать заключение по запросу Владимира Зеленского о решении Конституционного суда Украины 11 декабря.

Об этом говорится в повестке дня пленарной сессии, которую опубликовали на сайте Венецианской комиссии.

Отмечается, что на обсуждение конституционного кризиса в Украине отведено около 30 мин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Названа дата инаугурации президента Молдовы

Кроме анализа "конституционной ситуации", Венецианская комиссия также рассмотрит реформу Конституционного суда Украины.

Также планируется провести обмен мнениями относительно будущих реформ с представителями Украины.

27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование. 5 ноября зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О Конституционном суде Украины".