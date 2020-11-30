Когда Венецианская комиссия даст заключение по КСУ

Венецианская комиссия планирует дать заключение по запросу Владимира Зеленского о решении Конституционного суда Украины 11 декабря.
Об этом говорится в повестке дня пленарной сессии, которую опубликовали на сайте Венецианской комиссии.
Отмечается, что на обсуждение конституционного кризиса в Украине отведено около 30 мин.
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Кроме анализа "конституционной ситуации", Венецианская комиссия также рассмотрит реформу Конституционного суда Украины.
Также планируется провести обмен мнениями относительно будущих реформ с представителями Украины.
27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование. 5 ноября зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О Конституционном суде Украины".
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