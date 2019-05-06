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понедельник, 06 мая 2019 12:10

Когда в Украине празднуют День матери

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Когда в Украине празднуют День матери
В этот день матерям дарят внимание, заботу и благодарят за любовь. Фото: pravotnosheniya.info

В Украине День матери празднуют во второе воскресенье мая, в этом году 12 мая. Праздник не является официальным, поэтому выходной на него не приходится.

Дети поздравляют матерей словами благодарности и любви, сообщает 24 канал.

1908-го американка из Филадельфии Анна Джервис выступила с инициативой чествования матерей в память о своей матери. Та умерла преждевременно. Девушка писала письма в государственные учреждения и выдающихся лиц, предлагала один день в году посвятить чествованию матерей.

1910-го штат Вирджиния первый признал День матери официальным праздником.

Среди украинской общины День матери впервые устроил Союз украинок Канады 1928-го. Через год праздник отмечался во Львове. Инициатором торжеств стала редактор еженедельника "Женская судьба" Елена Киселевская.

1929-го праздник впервые отметили в Тернополской области. За 10 лет советская власть его запретила. 10 мая 1999-го указом президента Украины праздник Дня матери отмечают во второе воскресенье мая.

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Традиции в мире

В мире День матери отмечают в разные дни. Часто его приурочивают к религиозным праздникам, посвященных Богородице, - Благовещение, Успение, непорочное зачатие, Покрове.

В США и Австралии на праздник к одежде прикрепляют гвоздику. Цвет цветка важен. Тот, чья мать еще жива, — использует цветок любого цвета, а белый цветок - тот, чьей матери уже нет в живых.

В Мексике в церквях на католических мессах обязательно выполняют особую песню Las mañanitas. Устраивают праздничные обеды. В Австрии во всех ресторанах появляется специальное меню для мам.

Традиции Дня матери в Украине

В Украине в этот день дети традиционно дарят цветы, конфеты, открытки, небольшие подарки. Преимущественно их делают вручную. Посвящают матерям стихи или песни.

Часто мужчины поздравляют с этим миром жен, родивших им ребенка.

День матери - особый праздник. Готовиться к нему лучше заранее. Чтобы не забыть поздравить дорогого человека, закажите композицию с доставкой на дом.

Можно отдать предпочтение классическим вариантам букета или обратить внимание на модные флористические тенденции.

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06
мая

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