Когда в Украине отмечают День матери

День матери отмечают 13 мая Фото: ru.dreamstime.com

День матери 2018 будут отмечать 13 мая. Ежегодно для этого выбрано второе воскресенье мая.

В этот день дети традиционно дарят открытки и поделки, сделанные своими руками, посвящают мамам стихи, поют песни или готовят завтраки.

В США День матери впервые публично был поддержан известной американской пацифисткой Джулией Уорд Хоув в 1872 году. Этот день нужен для единства матерей в борьбе за мир во всем мире.

В 1910 году штат Виргиния первый признал День Матери официальным праздником. В 1914 году президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником в честь всех американских матерей.

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Вслед этот день объявили праздником 23 страны, а именно: Бахрейн, Гонконг, Индия, Малайзия, Мексика, Никарагуа, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Сингапур, Австралия, Украина, Эстония и др .. Еще более тридцати отмечают праздник в другие дни.

В США и Австралии существует традиция носить в этот день на одежде цветок гвоздики. Цветная цветок говорит о том, что человек имеет живую мать, а белую прикалывают в память об ушедших матерях.