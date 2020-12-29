Когда в Украине доставят вакцину - назвали дату

Украине должны предоставить 1,2 миллиона доз вакцины. Фото: pixabay.com

Сообщили, когда Украина ожидает первые поставки вакцины против коронавируса.

Первый транш по программе COVAX должны доставить уже в марте 2021 года.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Украине должны предоставить 1,2 миллиона доз вакцины.

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Украина получит 16 млн доз вакцины от Covid-19 в рамках инициативы COVAX, вместо 8 млн обещанных. Украина также будет планово закупать сертифицированную вакцину.