Когда в Москве будет пылать, в Одессе брови обгорят - Манский

Режиссер Виталий Манский: Смена власти - вопрос времени Фото: hromadske.ua

Дестабилизация России для Украины тоже опасна.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит режиссер Виталий Манский.

"Путин декларировал демократические ценности в начале правления. Он играет роль. Все, что говорил в 2000-м, идет вразрез с тем, что ввел на практике. Мой фильм - доказательство его лжи. В истории свои законы. Смена власти - вопрос времени. Этого можно ожидать лет 20. А может, завтра утром прочитаем: "Путина объявили в международный розыск".

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Важно - как это произойдет. Путинская власть лишила Россию возможности эволюции. Единственный шанс на изменения - революционный. Опираясь на исторический опыт, могу сказать, что революция в России - штука не из приятных. Когда в Москве будет гореть, в Одессе брови обгорят. Это опасно. Но с каждым днем ​​уменьшается вероятность другого сценария", - уверен режиссер.

Полное интервью с Виталием Манский читайте в журнале "Країна" от 15 августа.