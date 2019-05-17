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пятница, 17 мая 2019 08:05

Когда украинцы будут праздновать Вознесение Господне

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Когда украинцы будут праздновать Вознесение Господне
Вознесение Господне отмечают на 40-й день после Пасхи. Фото: proledi.com.ua

Вознесение Господне - один из 12 главных церковных праздников. Его отмечают на 40-й день после Пасхи. В 2019-м это будет четверг, 6 июня.

Православная Церковь в этот день вспоминает евангельские события, связанные с последним моментом пребывания Иисуса Христа на земле после воскресения. Здесь он пробыл 40 дней, беседовал с учениками о Царстве Божьем и о своем втором пришествии, пишет unian.ua.

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В день Вознесения апостолы стали свидетелями чуда, когда Сын Божий вместе с ангелами поднялся прямо на облаке в небо. Так открыл вход в Царство Небесное и подарил людям надежду на спасение их душ, прощение и вечную жизнь.

Традиционно в народе Вознесения связывают с урожаем, ведь оно приходится на конец весны и начало лета - период смены сезонов в сельском хозяйстве.

По народным приметам именно после Вознесения Господнего лето вступает в свои права, потому в этот день все радуются, украшают дом зеленью, ходят в гости к близким. В 40 дни между Пасхой и Вознесением особенно уважали нищих и больных людей. Им раздавали милостыню. Запрещалось бросать мусор и плевать на улицу, потому что "можно попасть в Христа, который приходит в дома под видом нищего".

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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