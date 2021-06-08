Когда Украина введет Covid-сертификаты

Сертификат потребует принятия ряда серьезных подзаконных актов. Фото: Reuters

Covid-сертификаты в Украине запустят в течение 10-14 дней после того, как их введут в Европе.

Об этом заявил министр Кабмина Олег Немчинов в эфире "Украина 24". По его словам, ЕС значительно расширил требования к сертификату.

"Утвердит Европа и тогда мы сможем утвердить его у нас. Мы технологически к этому были готовы еще полтора-два месяца назад. Но ЕС меняют требования", - сказал Немчинов.

Чтобы получить доступ к госреестрам, сертификат будет нуждаться в серьезных подзаконных актах.

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С 1 июня в ряде стран ЕС начали выдавать сертификаты вакцинации от коронавируса, которые упрощают путешествия по территории ЕС. Украина и Евросоюз достигли согласия относительно возможного взаимного признания паспортов вакцинации. В Украине бумажное свидетельство о вакцинации можно получить сразу после прививки второй дозой вакцины. Или же в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения, в частности у семейного врача. По запросу заведение должно напечатать и оформить свидетельство согласно международным требованиям.