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понедельник, 19 апреля 2021 20:43

Когда ожидать следующую вспышку коронавируса

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Когда ожидать следующую вспышку коронавируса
Степанов считает, что вспышка может произойти после праздников. Фото: Reuters

Следующая вспышка коронавируса может произойти через 3-4 недели после Пасхальных праздников.

Министр здравоохранения Максим Степанов сказал об этом на телеканале "Украина 24"

"Если говорим откровенно, то в любом случае мы ожидаем после Пасхи. За 3-4 недели мы ожидаем рост количества больных. Я не могу сейчас сказать, какой именно это будет рост. Надо будет смотреть, как пройдут все наши праздники. Поэтому что там не только Пасха, а очередь праздников", - сказал он.

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Уровень вспышки зависит от того, как граждане будут себя вести. Спрогнозировать точнее можно будет только после праздников.

Украина активно пытается перехватить вакцину от коронавируса, от которых отказывается Западная Европа. Недавно Дания запретила использование вакцины AstraZeneca. Но кроме Украины, закупить препарат хотят Чехия, Латвия и Литва.

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