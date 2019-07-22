Когда небольшое государство воюет против империи, очень важен настрой нации - эксперт

Сергей Гармаш: Сегодня в Украине не все понимают, что у нас - война. Фото: Сергей Старостенко

С 2015 году на Донбассе позиционная окопная война. Она вызывает большие потери, чем активные боевые действия.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит журналист Сергей Гармаш.

"Военные расслабляются, перестают чувствовать опасность. Падает дисциплина. Надо всеми силами развивать войско. Чем оно сильнее, то увереннее дипломаты на переговорах.

Россияне имеют мощную армию. Но в войне небольшого государства против империи - важно настроение нации. Готова ли она бороться за свободу. Сегодня в Украине не все понимают, что у нас - война", - объясняет эксперт.

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По его словам, можем победить, ослабляя Россию экономически.

"Надо работать с ее населением, подрывать авторитет Кремля изнутри. Для этого нужны ресурсы и желание. У предыдущей власти их не было", - добавляет журналист.

Полное интервью с Сергеем Гармашем читайте в журнале "Країна" от 25 июня.