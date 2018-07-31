Когда Константинополь рассмотрит вопрос украинского томоса

Вопрос томоса могут рассмотреть уже в сентябре. ФОТО: Gazeta.ua

Патриарх Варфоломей объявил собрание епископата Церкви 1-3 сентября.

Во время него могут рассмотреть "украинский вопрос", поскольку тематика собрания "обозначена как вопросы, связанные с Матерью-Церковью и шире - с православием", - написал в Facebook представитель УПЦ КП архиепископ Евстратий Зоря.

По его словам, последний раз собрание епископата состоялось в 2015 году.

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17 апреля Петр Порошенко подписал обращение к Вселенскому патриархату об автокефалии православной церкви. Его поддержала Верховная Рада. Русская православная церковь и УПЦ МП официально выступают против этого и предупреждают, что она может углубить раскол между православными в Украине.





