Когда Константинополь рассмотрит вопрос томоса Украине

Александр Саган: Константинополь настроен решительно и поддерживает Украину. Фото: Zaxid.net

Священный синод Константинопольского патриархата в сентябре обсудит украинский вопрос.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua рассказал религиовед Александр Саган.

"По официальному заявлению патриарха Варфоломея, на синоде, который состоится в начале сентября, должны говорить о вопросах Матери-церкви. Такая формулировка чаще всего применима к Киевской метрополии. После должно быть голосования за томос для Украины. Есть все основания надеяться на положительный результат", - говорит он.

Москва не сможет повлиять на решение Варфоломея и Синода, считает эксперт.

"Константинополь настроен решительно и поддерживает Украину Очередное подтверждение этому прозвучало в выступлении Гальского митрополита Эммануила. Он возглавлял делегацию Константинопольского патриархата, которая приезжала в Киев на 1030-летие со дня крещения Киевской Руси. Эммануил сказал, что Украинская церковь имеет право на свое место среди поместных церквей. Вселенский патриархат не смог оставаться слепым и глухим к обращениям, которые повторяются более четверти века", - объясняет Александр Саган.

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"После одобрительного голосования томос должны подписать все члены синода. Даже те, что голосовали против. Дальше все будет зависеть от украинской стороны. Насколько быстро мы сможем его реализовать. Провести совместный собор украинских епископов, которые подписали обращение к Константинопольскому патриарху. Выбрать предстоятеля Украинской поместной церкви . Важно провести информационную кампанию, чтобы украинцы понимали смысл и важность автокефалии. Не верили вражеской пропаганде Москвы", - добавляет религиовед.

Патриарх Варфоломей объявил, что с первого по третье сентября в Константинопольской Патриархии состоится общее собрание всего епископата этой Церкви. Перед этим должна быть сессия Синода, где могут обсудить предоставление томоса для Украины. В апреле синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращения о предоставлении Украинской православной церкви статуса поместной - такой, что ни иерархической, ни административно не являются частью другой. С этой просьбой обратились президент, Верховная Рада, представители украинских православных церквей.