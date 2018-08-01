Единая поместная церковь: Филарет назвал последствия для России

В случае получения Украиной Томоса об автокефалии православной церкви, Москве придется переписывать свою историю, считает предстоятель УПЦ Киевского патриархата Филарет Фото:static.espreso.tv

Получение Украиной томоса об автокефалии православной церкви нанесет очень сильный удар по позициям Московского патриархата в Украине и РПЦ. Ведь Москве придется переписывать свою историю.

Об этом заявил предстоятель УПЦ Киевского патриархата Филарет, передает "Религиозно-информационная служба Украины".

"Удар будет сильный, очень сильный. История русской церкви будет начинаться не с крещения Руси, а с 1448 года. С тех пор, когда она отделилась от Киевской митрополии. Сама Москва признала это в 1948 году, когда праздновала 500-летие автокефалии русской церкви. Значит, история российской церкви будет начинаться с ХV века", - заявил патриарх Филарет.

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Он объяснил, почему Украина никогда не была частью России, как часто утверждают российские политики.

"Потому что Русь существовала, а России не было как государства. Потом, когда возникло государство, называлось оно Россией, а не Русью. А Русь - это Украина. Даже Крым, если взять, то Крым принадлежал Руси. Потому что князь Владимир победил византийское войско в Крыму. А раз он победил - значит, Крым стал принадлежать Руси. То, что российской церкви придется переписывать свою историю, и не только церкви, но и России придется переписывать свою историю, - это очевидно. И поэтому идет такая бешеная борьба".

Патриарх Варфоломей объявил собрание епископата Церкви 1-3 сентября. Во время него могут рассмотреть "украинский вопрос", поскольку тематика собрания "обозначена как вопросы, связанные с Матерью-Церковью и шире - с православием".