Когда Covid-сертификат появится на Android - что говорят разработчики

Точные сроки не называют, но есть условия. Фото: pinterest.com

В смартфонах на Android недоступен бета-тест Covid-сертификата в приложении "Дія" из-за задержки согласования с Google.

Возникла проблема с согласованием политики конфиденциальности, сказали в поддержке сервиса "Дія" изданию "РБК-Украина".

"Сейчас согласовываем с Google политику конфиденциальности обработки медицинских данных. После чего будем ждать одобрения новой версии в Play Market", - говорят в службе.

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Минцифры должно сначала получить решение Google и Play Market. Тогда смогут начать бета-тестирование Covid-сертификата и на платформе Android. Точных сроков пока не называют.

4 августа украинские Covid-сертификаты признали ЕС. Документ прошел техническое оценивание. Соответствие сертификатов европейским стандартам оценили успешно. Однако документ должна согласовать еще Еврокомиссия.