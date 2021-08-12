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четверг, 12 августа 2021 16:47

Когда Covid-сертификат появится на Android - что говорят разработчики

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Когда Covid-сертификат появится на Android - что говорят разработчики
Точные сроки не называют, но есть условия. Фото: pinterest.com

В смартфонах на Android недоступен бета-тест Covid-сертификата в приложении "Дія" из-за задержки согласования с Google.

Возникла проблема с согласованием политики конфиденциальности, сказали в поддержке сервиса "Дія" изданию "РБК-Украина".

"Сейчас согласовываем с Google политику конфиденциальности обработки медицинских данных. После чего будем ждать одобрения новой версии в Play Market", - говорят в службе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Covid-сертификат в "Дії" на последнем этапе одобрения ЕС

Минцифры должно сначала получить решение Google и Play Market. Тогда смогут начать бета-тестирование Covid-сертификата и на платформе Android. Точных сроков пока не называют.

4 августа украинские Covid-сертификаты признали ЕС. Документ прошел техническое оценивание. Соответствие сертификатов европейским стандартам оценили успешно. Однако документ должна согласовать еще Еврокомиссия.

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Дата
12
августа

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