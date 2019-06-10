Когда будут тестировать перепись населения по смартфону

Анкета будет у представителей команды переписи на специальном смартфоне или планшете. Фото: sts.sumy.ua

В декабре 2019-го правительство хочет испытать технологию переписи населения через гаджеты - смартфоны или планшеты.

Для тех, кто не захочет или не сможет самостоятельно ввести данные в электронной форме, будут предлагать ответить на вопросы анкеты, сообщил вице-премьер-министр, министр экономического развития Степан Кубів.

Анкета будет у представителей команды переписи на специальном смартфоне или планшете.

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"В качестве альтернативы бумажной анкете мы предлагаем гражданам самостоятельно заполнить соответствующие данные в электронном кабинете домохозяйства, например, через смартфон. Заполненная информация будет защищена специальным шифрованием, чтобы ограничить доступ в персональные данные при передаче на центральный сервер", - отметил он.

"Эти данные также защищены и будут попадать на центральный сервер Госкомстата. В результате они дадут понимание о социологии и демографии региона, фактическое количество жителей и другую информацию без ее персонализации", - сообщил вице-премьер.

По его словам, после анализа эффективности такого способа можно будет провести не только перепись населения в 2020-м, но и перейти к следующему этапу - цифровизации других подобных мероприятий - от электронных опросов по важным вопросам до выборов президента или Верховной Рады через смартфон.

"Главное, что мы уже начали этот процесс", - сказал Кубів.

На перепись населения Украины власти потратят 3 млрд грн. Сама процедура будет проходить онлайн.