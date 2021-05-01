Книга о рыбалке получила Пулитцеровскую премию

Роман "Старик и море" вернул Хемингуэю литературную репутацию и привел к пересмотру всего его творчества. Фото: pixabay

Американский писатель Эрнест Хемингуэй 4 мая 1953 года получил Пулитцеровскую премию за книгу "Старик и море", изданную годом ранее.

"Это был старый рыбак, промышлявший на Гольфстриме один в своей лодке. Вот уже восемьдесят четыре дня он выходил в море и не поймал ни одной рыбы" - начинал роман Эрнест Хемингуэй.

В нем рассказывается о кубинском рыбалке Сантьяго и его борьбу с гигантской рыбой, которая стала самой крупной добычей в его жизни. Автор посвятил книгу своему издателю Чарльзу Скрибнеру и литературному редактору Максвеллу Перкинсу.

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Все началось в 1936 году, когда Хемингуэй опубликовал в журнале "Эсквайр" очерк о реальном случае в Гольфстриме. Тогда рыбак поймал огромную рыбу, которая долго тянула за собой челнока. Когда пострадавшего нашли, от рыбы почти ничего не осталось, а старый рыдал от отчаяния.

В 1950 году Хемингуэй начал художественную разработку этого сюжета, он мечтал написать объемный роман о жизни рыбацкого поселка, о судьбах его жителей. Однако автор нашел другой путь воссоздать мир рыболовной жизни: многое опустил в подтекст, создав краткую, глубокую философскую притчу о человеке и море.

Роман "Старик и море" вернул Хемингуею литературную репутацию и привел к пересмотру всего его творчества. Он с самого начала стал очень популярним и вернул во многих читателей веру в талант Хемингуэя, как писателя. Издательство Scribner's на первом варианте суперобложки назвало повесть "новой классикой", а многие критики благосклонно сравнивали ее с "Медведем" Уильяма Фолкнера и "Моби Диком" Германа Мелвилла. Также книгу несколько раз екранизовивали.

Пулитцеровская премия - одна из самых престижных наград в области литературы, журналистики, музыки и театра в США, которую основал издатель "желтой прессы" Джозеф Пулитцер. С 1917 года премия вручается ежегодно в первый понедельник мая попечителями Колумбийского университета в Нью-Йорке. Размер премии - 10 тисяч долларов. С 2017 - 15 тисяч долларов. С 2006 года авторы и издания, претендующие на Пулитцеровскую премию могут представлять на рассмотрение жюри не только публикации в печатных СМИ, но и работы, опубликованные в интернет-изданиях.