Клопы в вагоне: Укрзализныця нашла виновных

Укрзализныця провела дезинфекцию в вагоне с клопами. Фото: glavcom.ua

Укрзализныця пожаловалась на работу "Лабораторного центра на железнодорожном транспорте МЗ Украины" через клопов в вагоне поезда "Рахов-Киев".

"2 октября по прибытию поезда в пункт формирования станции Киев-Пассажирский, вагон №8 / 63654 отцепили от состава поезда для проведения дезинсекционных обработки. В адрес ГУ "Лабораторный центр на железнодорожном транспорте МЗ Украины", который 14 сентября осуществлял санитарную обработку вагона, направлено рекламационное письмо о ненадлежащем исполнении условий договора", - сообщили в Укрзализныце, передает ТСН.ua.

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Также там отметили, что извинились перед пассажиркой за неудобства во время поездки.

Укрзализныцю обвиняют в антисанитарии в поезде №357/358 "Рахов-Киев". Там нашли клопов с кровью.