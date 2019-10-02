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среда, 02 октября 2019 08:33

Вагон с сюрпризом: в поезде Укрзализныци нашли кровавых клопов
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В поезде №357 / 358 "Рахов-Киев" нашли клопов с кровью
Фото: Facebook/Marichka Kryshtopa
В поезде №357 / 358 "Рахов-Киев" нашли клопов с кровью
В поезде №357 / 358 "Рахов-Киев" нашли клопов с кровью
В поезде №357 / 358 "Рахов-Киев" нашли клопов с кровью

Укрзализныцю обвиняют в антисанитарии в поезде №357/358 "Рахов-Киев". Там нашли клопов с кровью.

"Это очень круто, когда покупаешь билеты на поезд 357/358 "Рахов-Киев" вагон люкс (номер 8), потому что хочешь спать и с ребенком едешь, но должен ловить всю ночь клопов. Да еще и с кровью. Теперь я буду за почти 2 тысячи гривен бить насекомых всю ночь, чтобы не кусали ребенка. Еще и домой привезу", - написала в Facebook пассажирка Мария Крыштопа.

На жалобу женщины проводница ответила, что ничем не поможет: "Это только на день такой вагон, я могу только коврик у вас забрать".

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Затем Криштопы предложили перейти в купе, где ехал ее муж, но там супруги нашли яйца и личинки. В результате, начальник поезда отвел семью в свое купе. Сама пассажирка будет требовать компенсации.

Министерство инфраструктуры собирается вернуть в свое подчинение государственное акционерное общество "Украинская зализныця". Изменения в положение об Укрзализныце готовятся, передать УЗ "в ближайшее время".

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