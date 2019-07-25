Климкин объяснил, почему невозможно заключить соглашение с Путиным

Климкин: "Соглашение с Путиным заключить невозможно". Фото: УНИАН

Заключить соглашение с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным относительно Донбасса невозможно.

"Путин не пойдет на компромисс относительно Донбасса. Ему не нужен Донбасс. Ему он тогда не был нужен, сейчас не нужен и потом не потребуется", - сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время публичного обсуждения в Veteran Hub.

По его убеждению, президент РФ пытается использовать Донбасс, чтобы в разговоре с Западом говорить "о федерализации Украины". И выдача российских паспортов является одним из свидетельств таких намерений России. Климкин считает, что Путин хочет навязать собственные условия Западу по переговорам в отношении Украины.

"В Минских договоренностях есть нормальные вещи, но это компромисс. Причем политический", - заявил Климкин.

В разговоре с тогдашним президентом Петром Порошенко Климкин выступал против того, чтобы ставить подпись под Минском соглашениями.

"Но тем не менее, я отстаиваю это. На тот момент, чтобы остановить наступление россиян, я считаю, что это был шаг", - заявил Климкин.

Он сразу говорил международным партнерам, и в частности немецким, что Минские соглашения "не будут работать".

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"У нас фундаментально разные интересы. Их нельзя привести к компромиссу. Наш интерес - вернуть Донбасс, не только территорию, а и людей. И постепенно включить Донбасс в наше пространство, а путинский интерес - это сделать Донбасс контролируемой Россией территории, изменить пару людей, пару фамилий и сказать, а теперь вы их финансируете, я их контролирую, и это начало процесса развала Украины", - подчеркнул Климкин.

"Я считаю, что невозможно заключить соглашение с Путиным относительно Донбасса. Это невозможно. Однако нам нужна какая-то ситуативная договоренность о прекращении огня, о прекращении этой горячей фазы войны, безусловно, но заключить соглашение невозможно, поскольку Путин хочет, чтобы Украина, к которой мы с вами стремимся, не было", - заявил глава МИД.

"Когда мне говорят, что такое наша национальная идея - я считаю, что это пространство украинской нации, где есть свободные люди. Россия считает, что существование такого пространства - это конец России. И невозможность восстановления. Поэтому с самого начала было понятно, что Минск в том виде, как буквально это написано, это невозможно реализовать", - заявил Климкин.

17 июля президент РФ Владимир Путин упростил получение российского гражданства для лиц, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только для жителей ОРДЛО. Офис Президента Украины осудил этот шаг, заявив, что он создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса.