Климкин нашел новую работу

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин работает в Украинском институте будущего. Фото: УНИАН

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин будет курировать новую программу в Украинском институте будущего.

Главными направлениями этой программы будут противодействие российской агрессии против Украины, черноморская безопасность, позиционирование Украины в регионе Центральной и Восточной Европы и комплексная интеграция в европейское и трансатлантическое пространство. Об этом сообщает пресс-служба аналитического центра.

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"К команде Украинского института будущего (UIF) присоединился украинский политик, дипломат, а также министр иностранных дел Украины 2014–2019 годов Павел Климкин. Он будет руководить Программой европейских, региональных и российских исследований, которую UIF вводит с января этого года", – говорится в сообщении.

Павел Климкин в 2014–2019 годах был министром иностранных дел Украины. До того был заместителем министра, а также перед 2014 годом несколько лет проработал послом в Германии.